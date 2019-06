De top van Privazorg rommelt met miljoenen en dat doet verzorgende Karin van Es pijn

Van Es is samen met vier collega’s verantwoordelijk voor de zorg van negen mensen in Gouda. Ze werkt sinds twee jaar als zzp’er voor Privazorg en zit al 25 jaar in het vak. Ze doet haar werk met liefde. “Ik wist dat ik in dit beroep nooit rijk zou worden. Mijn uurloon is laag, maar ik doe het graag. Zelfs het vieze werk met bloed, ontlasting en al het andere dat uit een mens komt. Daar klaag ik niet over.”

Maar nu ze weet dat de top van Privazorg ‘6 miljoen heeft weggesluisd’ is ze boos. “Ik maak twintig onbetaalde overuren per week. Ik krijg geen onkostenvergoeding, reiskostenvergoeding, als zzp’er werk je altijd en die ene keer dat ik voorzichtig heb aangeklopt voor loonsverhoging, zeiden ze dat er echt geen geld was. Een kerstkaart kon er vorige winter nauwelijks vanaf. En nu blijkt dat mensen uit de directie, mensen die ik helemaal niet ken, miljoenen proberen achter te houden. Dat doet echt heel veel pijn.”

Interesseert het ze wel?

Dat er in de directie van Privazorg met geld wordt gesjoemeld, vindt ze moeilijk uit te leggen, ook aan anderen. “Zorgcollega’s van andere bedrijven hebben me al een berichtje gestuurd. Ze vragen wat er bij Privazorg aan de hand is. En ik heb dus geen idee. Dat is ook het lastige. Want door een paar mensen in de top heeft de hele instantie een slechte naam gekregen. Nieuwe cliënten die ons googelen zien dit en zullen zeggen: ‘Ik ga wel naar een ander toe’. Terwijl de zorg altijd goed is geweest. Terwijl ik met zoveel liefde mijn werk doe.”

Het is werk dat je in beslag neemt zegt Van Es. “Als mijn ronde door de wijk er op zit, moet een groot deel van mijn werk nog beginnen: de administratie. En dan is er nog het bijscholen, certificaten halen om te laten zien dat ze bevoegd en bekwaam is.

Voor nu vraagt Van Es zich vooral af of degene die hier verantwoordelijk voor zijn wel begrijpen wat ze hebben aangericht. “Interesseert het ze wel? Op die vraag zou ik heel graag antwoord op krijgen”, aldus de verzorgende. Als je het haar vraagt zouden de miljoenen er moeten zijn voor de zorg. “Dat het ergens anders heen verdwijnt, daar kan ik met mijn kop niet bij.”