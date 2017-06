De tirannie van de ijdelheid heerst als nooit tevoren

Sennetts historisch-sociologische analyse was succesvol. Vaak blijkt zo’n wetenschappelijke bestseller snel gedateerd te raken, maar ik grijp veertig jaar na verschijning nog graag naar de inmiddels vergeelde pagina’s van ‘the public man’ om me te verbazen over de hoogst actuele toepasselijkheid van de ideeën. Het is zelfs allemaal nog veel erger geworden.

Hij schreef: “Massa’s mensen houden zich meer dan ooit bezig met hun eigen levensgeschiedenis en hun particuliere emoties; die bezigheid is eerder een valkuil dan een bevrijding gebleken. (...) Omdat ieder ‘ik’ tot op zekere hoogte een gruwelkamer is, kunnen beschaafde betrekkingen tussen ‘ikken’ alleen worden aangeknoopt in zoverre smerige, kleine geheimpjes van begeerte, hebzucht of afgunst achter slot en grendel blijven.’

De tirannie van de persoonlijke emotie nam bezit van het openbare leven

In de intimiteit van het persoonlijke leven gedraag je je anders dan in de publieke ruimte. Liever wel. In de jaren zeventig zag Sennett dat de grenzen vervaagden en verdwenen. De tirannie van de persoonlijke emotie nam bezit van het openbare leven. Met een vriendelijk woord kun je dat verschijnsel ook omschrijven als ‘democratisering van de emotie’.

Ooit - en hij verwijst naar de achttiende eeuw - wist men dat buiten de eigen kring een andere sociale code gold. Je gedroeg je volgens bepaalde regels en kon daardoor beleefd en respectvol omgaan met de ‘ander’ in de openbare ruimte. Hypocriet? Juist niet. Zijn beeld van de achttiende eeuw is natuurlijk geflatteerd, maar dat de verhoudingen zijn veranderd en verschoven is wel duidelijk.

Extreme zelfoverschatting Sinds hun opkomst hebben de sociale media een heel andere betekenis gegeven aan het woord ‘sociaal’. De emoties gieren over het internet. Ofwel in de extreme zelfoverschatting en onversneden ijdelheid waarmee mensen zichzelf presenteren, ofwel in de sanctionering van haat, woede, en rancune, die de basisemotie vormt waarmee velen de openbare ruimte betreden en de ‘ander’ bejegenen. De politiek, openbaar discours bij uitstek, is voor een groot deel in dienst komen te staan van die situatie. We zijn verzeild geraakt in een permanente oorlog tussen identiteiten Sennett liet in 2010 optekenen dat ‘het debat vertroebelt op het moment dat identiteitspolitiek het van ideeënpolitiek wint.’ We zitten midden in de storm van identiteiten. Elke discussie wordt erdoor gekleurd en abrupt beëindigd. De boze burger, de verliezer van de globalisering, de nazaat van slaven, de migrant, de lhbt’er: identiteit is een banier, een excuus, een wapen. We zijn verzeild geraakt in een permanente oorlog tussen identiteiten. Richard Sennett zag en ziet dat als een heilloze weg voor een samenleving. Ik zal niet de enige zijn die hem daarin bijvalt.

Persoonlijke politiek Toch houdt het niet op. Ondanks artikelen in nette kranten en tijdschriften, ondanks doorwrochte analyses van de tijdgeest kan niemand zich onttrekken aan de kracht van die beweging die het persoonlijke politiek maakt. Altijd wordt naar emotie gevraagd, op het gevoel gespeeld, worden tranen aangeboord, alsof een gebeurtenis alleen maar bestaat in en dankzij de gevoelens die ze oproept. Terwijl die permanente aandacht voor de emotie de oplossing van een probleem flink in de weg kan staan. In wezen is emotie een oppervlakkig fenomeen, dat ons het zicht op de complexe werkelijkheid ontneemt. Maar de ‘tirannie van de intimiteit’ kan ook leiden tot een ander soort tirannie, de tirannie van de winnaars Wat dan? Moeten we simpelweg afwachten tot de woedestorm is uitgewoed? Komen we daarna in luwer vaarwater terecht, waar de gezamenlijke zorg voor het publieke domein weer tot leefbare resultaten leidt? Het is mogelijk dat de globalisering en de digitale revolutie die zoveel ongelijkheid en vuil in hun kielzog meeslepen uiteindelijk een nieuwe verhouding scheppen tussen privé en publiek. Dat kan een betere zijn, als we willen. Maar de ‘tirannie van de intimiteit’ kan ook leiden tot een ander soort tirannie, de tirannie van de winnaars, de tirannie van de persoonlijkheden die extreme ijdelheid paren aan extreme rancune en extreme botheid, op zoek naar extreme macht. Ik ken er al een paar in deze wereld.

