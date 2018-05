De terreurdreiging is onverminderd hoog, maar Nederlanders slapen er niet minder om

Wat is het dreigingsniveau voor terrorisme in Nederland? Ruim de helft van de Nederlanders zou het niet kunnen zeggen en hooguit een op de zeven weet te melden dat ons land op niveau vier zit, het op een na zwaarste. Een aanslag mag dan reëel zijn, het is voor Nederlanders geen reden zich te verdiepen in rampenplannen.

Sterker nog: vijf jaar geleden zei een op de drie dat te doen, vorig jaar nog maar een op de zeven. Dat becijferde de Universiteit Leiden in opdracht van WODC, het onderzoekscentrum van Justitie.

Gewenning

"Er lijkt gewenning op te treden nu het dreigingsniveau al langer zo hoog staat", zegt criminoloog Marieke Liem, een van de onderzoekers. Voor de studie werd een grote groep burgers ondervraagd en gekeken naar zoektermen op internet zoals 'reisadvies Londen' kort na de aanslagen in Engeland. Die termen pieken in het algemeen snel en kort. "Het enige wat mensen zeggen anders te doen, is vaker drukke plekken vermijden", meldt Liem.

De Nederlander maakt zich drukker over een aanslag in zijn eigen stad dan op hemzelf, heeft het idee dat de overheid genoeg doet tegen dreigende aanslagen, terwijl de helft van de burgers ervan overtuigd is dat zo'n gebeurtenis niet is te voorkomen. Die opvattingen wijzen op realisme en redelijk stabiel vertrouwen in de overheid, concludeert Liem. "In andere landen is dat vertrouwen in de staat vaak lager."

Toch is ook in landen waar een aanslag heeft plaatsgevonden de reactie vaak nuchter. Liem: "Men gaat door met het eigen leven en zoekt op internet liever op 'Pokemon' en 'Beyoncé' dan op 'aanslag'."

Die nuchtere Nederlandse houding zou zomaar kunnen omslaan als ook Nederland naar het hoogste dreigingsniveau gaat, zegt Liem. Tot die tijd is het vooral oppassen met de voorlichting. "Wie vals alarm slaat, wordt al snel niet meer geloofd. Een concreet plan voor wat te doen bij een aanslag zou je eerder aan Amsterdammers aanbieden dan aan inwoners van Hoogezand-Sappemeer. Maar je kunt wel adviezen geven die voor iedereen nuttig zijn, zoals opletten wie mogelijk radicaliseert."

Die adviezen zouden vaker via sociale media gegeven kunnen worden, zegt Liem. "De oudere generaties krijgen die informatie via televisie en krant, maar jongeren zijn vooral aangewezen op Facebook of WhatsApp."