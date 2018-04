De tarwe-Chinees is nog altijd veel individualistischer dan de rijst-Chinees

Dat verschil heeft te maken met hun boerenverleden, ontdekten Amerikaanse psychologen. Van oudsher is heel China een landbouwgemeenschap. Maar terwijl in het noorden vooral tarwe wordt verbouwd, legden Zuid-Chinezen zich op rijst toe.

En rijstboeren, die hele irrigatiesystemen moeten aanleggen en onderhouden, werken veel meer samen dan tarweboeren. Die andere instelling heeft zich in de Noord- dan wel Zuid-Chinese aard genesteld. Ook al zijn velen tegenwoordig stadsmensen.

De psychologen hadden zoiets een paar jaar geleden al ontdekt in hun lab waar ze studenten testjes afnamen en vragenlijsten voorlegden. Maar zo’n onderzoek heeft zijn beperkingen; mensen gedragen zich bij een test anders en geven vaak sociaal wenselijke antwoorden.

Starbucks

Nu in China overal koffietentjes van Starbucks opduiken, kregen de psychologen een mooie kans de Chinees in het wild te observeren. En toen bleek de ‘tarwe-Chinees’ nog altijd veel individualistischer te zijn dan de ‘rijst-Chinees’. Zelfs iemand uit het zeer westerse Hongkong zoekt nog steeds zijn medemens op, schrijven ze in het wetenschapsblad Science Advances.

In een extra test zetten de psychologen wat stoelen in de gangpaden. De inwoner van Peking schoof ze aan de kant, net als zijn voorvader die gewend was zijn omgeving naar zijn hand te zetten. De rijstboeren wurmden zich ertussendoor. In hun collectivistische verleden schikte je je juist naar de omstandigheden.