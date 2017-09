De strijd voor vrouwenurinoirs is al bijna een halve eeuw oud

De actiegroep Dolle Mina was al in 1969 opgericht maar trad begin 1970 voor het eerst met acties naar buiten. Vrouwen bestormden Kasteel Nijenrode, omdat alleen mannen daar bedrijfskunde konden studeren. Ze verbrandden een korset bij het Amsterdamse standbeeld van de vrouwenstrijdicoon Wilhelmina Drucker, naar wie ze zich genoemd hadden. Bovendien sloten ze urinoirs af met roze linten. Uit verontwaardiging. Want waar waren de openbare toiletten voor vrouwen?

Geerte Piening (23) vocht deze week zonder veel succes een boete voor wildplassen aan bij de rechter. Vertegenwoordigsters van de Tweede Feministische Golf eisten 47 jaar geleden met een ludieke actie wel openlijk hun 'plasrecht' op. "De heren moeten ook maar eens naar de kroeg of naar de derde etage van V&D wanneer ze nodig moeten en daar een dubbeltje betalen voor deze service", legde Dolle Mina Rita Hendriks uit.

Niet hurken Vrij Nederland-journalist Igor Cornelissen interviewde na het protest de Amsterdamse ambtenaar ing. I.B. Visser, lid van de hoofdstedelijke urinoircommissie. Die wees net als de rechter deze week op reeds bestaande voorzieningen. Die waren echt niet alleen voor mannen bedoeld: "Het is voor vrouwen natuurlijk een kwestie van training: ze moeten niet gaan hurken, want dan zie je de billen". Cornelissen vroeg of vrouwen met hoge nood en die bij gebrek aan een openbaar toilet in de buurt wild plasten, op de bon gingen? Visser van de urinoircommissie toonde zich de mildheid zelve: "Het verbaliseren in zo'n geval komt voor zover ik weet maar heel sporadisch voor. Wanneer ikzelf in zo'n situatie zou zijn en een agent zou naar me toekomen, zou ik zeggen: 'Ik heb moeten kiezen tussen in m'n broek of buiten m'n broek.' Ik denk dat de politie op dat punt heel tolerant is." Veel effect hadden de protesten van Dolle Mina niet. Ze trokken vooral aandacht voor hun grote zaak, 'gelijke ontplooiingskansen voor iedereen en onafhankelijk van sekse'. Om de toiletacties werd vooral gelachen. De door Amsterdam verspreide plaatstalen krullen hoorden bij het stadsgezicht. De schrijver F. Bordewijk had ze jaren eerder al lyrisch beschreven: "Ze zijn bijna los van de grond, ze schijnen omhoog te willen wieken en slechts een paar ranke, geklauwde pootjes bedwingen hun opvlucht." De uri­noir­com­mis­sie zag de openbare toiletten vooral als voorziening voor op straat werkende mannen De al van voor de Tweede Wereldoorlog daterende Amsterdamse urinoircommissie (ook wel 'urco' genoemd) bleef de openbare toiletten vooral zien als voorziening voor op straat werkende mannen. Vrouwen hadden, als ze al werkten, hun bezigheden voornamelijk binnen. De commissie vond wel dat er -zeker in de binnenstad- te veel urinoirs stonden, zowel de bekende plaatstalen krullen als de gemeenschappelijke plasplaatsen (bijvoorbeeld onder de Munttoren). In de loop van de tijd verdwenen er meer en meer uit het Amsterdamse centrum.