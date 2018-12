De ster die onbevangenheid heet

Als er één ding is waar het in onze politieke cultuur werkelijk he-le-maal aan ontbreekt, is het onbevangenheid. Op de sociale media zit iedereen gevangen in het eigen gelijk. Politici moeten zich voortdurend profileren, want kiezers hoppen zomaar weg. De samenleving ‘tribaliseert’: iedereen zit in de eigen bubbel, de eigen stam met een eigen, bevroren identiteit. Het is allemaal bepaald geen voedingsbodem voor onbevangenheid.

Vanwaar dat tekort aan onbevangenheid? Het heeft alles van doen met globalisering en de opkomst van nieuwe technologieën - het internet, kunstmatige intelligentie, robotica. Globalisering heeft ons ongelooflijk veel goeds gebracht. Maar globalisering betekent ook dat alles met alles samenhangt, en dus zijn problemen van anderen onze problemen geworden. Domme economische besluitvorming in Griekenland of Italië kan Europa in een crisis storten. Ontwikkelingen in Afrika leiden tot een gigantische integratieproblematiek in Europa. Trump verpest met zijn milieubeleid ons klimaat. De onverwachte ontwikkeling-daar, bepaalt onze toekomst-hier. Alsof de stomme toevalligheid ons lot stuurt. Het wordt wel governance by randomness genoemd - we worden bestuurd door toeval. We zijn out of control.

En dan technologie. Dankzij internet beschikken we over oneindig veel informatie. Dat is natuurlijk fantastisch, maar brengt ons ook meer fake news, meer onzekerheid, isoleert mensen in hun ‘echokamer’. Een kleine groep kan enorme impact hebben door desinformatie te verspreiden. Kunstmatige intelligentie en robotica? Geweldige ontwikkelingen - maar hetzelfde refrein: robots en algoritmen gaan over ons beslissen. We raken de controle over ons bestaan kwijt.

Out of control - dat is voor velen een angstaanjagend gevoel. Dus ontwikkelen we afweer-mechanismen om daarmee om te gaan, het ons weer comfortabel te maken. Het zijn die afweermechanismen op het out-of-controlgevoel, die voor een belangrijk deel onze politieke cultuur definiëren - met haar tekort aan onbevangenheid. Ik noem vijf van die mechanismen.

1. We zijn gevoelig voor ontwerp-politici Het eerste afweermechanisme laat zich raden. We zijn gevoelig voor politici die zeggen dat het helemaal anders kan - dat de wereld zich opnieuw laat ontwerpen, we de controle over ons bestaan kunnen heroveren. We zien het bij rechts. Take Back Control, was de oneliner van de Brexit-campagne. We zien het bij links. “De wereld hebben we zelf steen voor steen opgebouwd”, zegt Jesse Klaver graag, “dus kunnen we die zelf ook weer veranderen.” Steen voor steen - daarmee appelleert Klaver aan eenzelfde emotie: we kunnen weer in control geraken. Het is de politiek van Bob de Bouwer: je hebt de wereld in elkaar gesleuteld, die kun je dus uit elkaar halen, en op een betere manier weer in elkaar zetten. Maar helaas, wij hebben onze samenleving maar voor een deel opgebouwd. Ze is voor een veel belangrijker deel ontstaan door krachten die groter zijn dan wij: globalisering en technologie. Donald Trump verkondigt dat hij afscheid neemt van ‘de ideologie van globalisme’. Dat kan niet - globalisering is geen keuze, globalisering is een gegeven. En dus zal het ontwerp-denken van de Bob de Bouwers altijd weer tot teleurstelling leiden.

2. We zijn gevoelig voor root-causeverklaringen Wie de controle kwijt is, wordt vatbaar voor de gedachte dat er voor heel veel ellende uiteindelijk één dieperliggende oorzaak is - een root cause, de wortel van alle problemen. Dat geeft grip op het bestaan, voedt ons gevoel van controle. We komen die root causes overal tegen. Voor Wilders zijn immigratie en islam de oorzaak van zo’n beetje alle problemen. Is er gedoe in professionele sectoren als de zorg of het onderwijs? Altijd weer komt de bekende root cause op: te veel managers, te veel rendementsdenken. Ook een lekkere: de neoliberale ideologie van marktwerking. Die verklaart de ongelijke welvaartsgroei, de problemen op het spoor, in de thuiszorg, van de ziekenhuizen - en nog veel meer. Wie de root cause heeft gevonden, hoeft niet meer na te denken. Dat is comfortabel. De paradox is dat root-causedenken diepzinnig lijkt, maar simplistisch is. Het lijkt diepzinnig: er is één oorzaak voor tien problemen. Het is simplistisch: in werkelijkheid heeft één probleem vaak tien oorzaken. En dus is ook dit afweermechanisme niet zonder risico: je bevriest het debat, verliest je open mind, lost er geen problemen mee op. Er zijn echt meer verklaringen voor de problemen op het spoor dan de marktwerking - en marktwerking heeft ook veel goeds gebracht. En managers, die het professionals een beetje lastig maken? Ze kunnen een zegen zijn.

3. We denken meer in ‘wie’ dan in ‘wat’ Wat verklaart de grote problemen in onze samenleving en wat zijn de oplossingen? In een ingewikkelde wereld zijn die ‘wat’ lastig te beantwoorden. Maar er is een comfortabel alternatief: we verschuiven de aandacht naar het ‘wie’. We zitten eenvoudigweg opgescheept met de foute bestuurders. Trump heeft het over de liberale elite. Baudet over het partijkartel. Marijnissen over de hoge heren in Den Haag. En let op: dit is niet de retoriek van de stamtafel, dit is een essentieel onderdeel van hun politieke boodschap. Citaat: “bestuurders zijn ‘ego’s die hun eigenwaarde ontlenen aan een Maserati, businessclass, skybox, de duurste fles wijn van de kaart (…), dat alles op naam van de zaak - de publieke zaak.” Een beetje overdreven, kun je denken. Nee hoor, we leven in een land ‘waarin dit soort bestuurder nog steeds de toon aangeeft’. Wie dit beweert? Bas Heijne, gerespecteerd voormalig columnist voor NRC. Het zit blijkbaar heel diep. Nauwelijks vertrouwen in onze bestuurders, geen enkele onbevangenheid - het is gevaarlijk simplistisch.

4. We zijn slachtoffer Als we overal foute bestuurders zien, zijn wij natuurlijk het slachtoffer van die foute bestuurders. En dus zijn we boos. De hedendaagse burger heeft geen kritiek, nee - die is boos. Heb je kritiek, en de ander erkent je kritiek, dan is er een soort verplichting: je moet in gesprek met de ander. Als je boos bent, is dat omdat je een groot onrecht is aangedaan. Je hebt geen verplichting, maar een recht: dat onrecht behoort te worden weggenomen. Wie boos is, hoeft ook niet kritisch naar zichzelf te kijken. Boosheid is een emotie en emoties zijn ‘comfortabele zekerheden’, zegt de Franse filosoof Dominique Moïsi. De Amerikaanse conservatieve denker Arthur C. Brooks wijst het risico hiervan aan. Het oplossen van maatschappelijke problemen vergt geven en nemen, de bereidheid tot samenwerking. Maar als ik mijzelf alleen nog maar als slachtoffer zie, dan ben ik natuurlijk ontslagen van die verplichting tot samenwerking. De ander is de schurk, ik kan blijven zitten waar ik zit. Begrijp me goed, je kunt slachtoffer zijn van overheidsbeleid en natuurlijk ben je dan boos. Maar slachtofferdenken kan ontaarden in een slachtoffercultuur. Brooks geeft een aardige indicator voor het verschil tussen leiders die opkomen voor slachtoffers en leiders die een slachtoffercultuur exploiteren. Wie opkomt voor slachtoffers, refereert aan hogere waarden, aan menselijke waardigheid, aan de rechten van individuen. Leiders in een slachtoffercultuur zien zichzelf als verlossers, hebben een vijand nodig, zien mensen meer als een boze massa dan als individuen. De lezer moet zelf maar beslissen wie tot welke categorie behoort.