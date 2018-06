De smaak van een haring verschilt per regio

"De smaken verschillen per regio", zegt Gerbrand Voerman, voorzitter van de Stichting Vlaggetjesdag Scheveningen. In Den Haag en Rotterdam eten ze de haring het liefst zo fris mogelijk, terwijl ze in Amsterdam en Volendam over het algemeen houden van een iets doorgerijpte haring. In het hoge noorden en het lage zuiden kunnen ze dat weer niet waarderen en gaan ze ook voor fris en iets minder zout.

Bij een doorgerijpte haring duurt het ont­dooi­ings­pro­ces langer, waardoor de vis langer in het zout ligt en dus ook een zoutere smaak heeft Werknemer Volendammer Vishandel in Amsterdam

"Een frisse haring wordt kort ingevroren en dan meteen doorverkocht. Bij een doorgerijpte haring duurt het ontdooiingsproces langer, waardoor de vis langer in het zout ligt en dus ook een zoutere smaak heeft. Het ligt er daarnaast ook altijd aan waar de haring is ingekocht", aldus een werknemer van de Volendammer Vishandel in Amsterdam.

Dat ze in delen van het land liever een doorgerijpte haring happen, is niet zonder reden. "Veel klanten vinden dit lekkerder, omdat de vis er zachter van wordt waardoor je de haring makkelijker kunt eten", aldus een woordvoerder van Viswinkel en Traiteur de Haven. Bij die Volendamse winkel laten ze de haring altijd 24 uur ontdooien, daarna worden de vissen gesneden en verkocht.

Bij Vishandel Atlantis in het Limburgse Hoensbroek vliegen de vissen over de toonbank. "Ze houden hier van frisse haring, ik heb geen idee waarom. Een regiogebonden smaak misschien?"

Gerbrand Voerman van de Stichting Vlaggetjesdag: "Een goede Hollandse Nieuwe, lang gerijpt of niet, is mooi glimmend, ruikt naar de zee en smaakt goddelijk."