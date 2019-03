De slag om de patiënt bedreigt de zorg in Lelystad

De strijd om de patiënt die in Flevoland is losgebarsten vormt een nieuwe bedreiging voor het zorgaanbod in de polder, zo waarschuwen betrokkenen en deskundigen.

Het failliete MC Zuiderzee, dat begin deze week de deuren weer opende als St Jansdal Lelystad, krijgt concurrentie van zeker tien oud-medewerkers die voor zichzelf beginnen in de buurt van het ziekenhuis, blijkt uit een rondgang van Trouw. Daarnaast ziet het Flevoziekenhuis in Almere een toename van patiënten uit Lelystad. Bij een vertrek van te veel patiënten komt de spoedpoli in Lelystad in gevaar, waarschuwt St Jansdal.

Exemplarisch voor de verhitte gemoederen is een botsing van de curatoren van het MC Zuiderzee met twee specialisten. Zij werden vorige week het gebouw uitgezet omdat ze patiënten zouden werven. De curatoren stuurden een brief aan de patiënten bij reumatologie en kaakchirurgie, waarin ze benadrukken dat MC Zuiderzee niet samenwerkt met de nieuwe klinieken van de artsen.

Klein gebied Rivaliteit kan volgens Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie aan de Universiteit Utrecht, problematisch zijn voor de continuïteit van het zorg­aanbod in Lelystad. “De regio is in zorgbegrippen een klein gebied, vermoedelijk niet groot genoeg voor concurrerende aanbieders”, zegt hij. “St Jansdal heeft voor zijn overname een businesscase uitgetekend. Als patiënten wegvallen kan die businesscase in gevaar komen.” Concurrentie komt er van vier kaakchirurgen en een reumatoloog die op ruim een kilometer van het ziekenhuis samen een behandelcentrum hebben geopend. Later sluiten zich daar nog vier orthopeden bij aan. Een tweede reumatoloog heeft zich zelfstandig gevestigd direct achter het ziekenhuis. De specialisten verwachten dat ze jaarlijks zorg gaan verlenen aan duizenden patiënten. “In MC Zuiderzee zagen we met vier kaakchirurgen jaarlijks 12.500 patiënten”, zegt Pieter Steinmetz. “De patiënten die we de afgelopen maanden hebben gezien, hebben we de open vraag voorgelegd of ze in het ziekenhuis wilden blijven of ons wilden volgen. Vrijwel iedereen koos voor dat laatste.” Reumatoloog Paul Baudoin verwacht dat 1500 tot 2000 patiënten hem volgen.

Hartpatiënten Ook aan hartpatiënten wordt getrokken. Cardiologen van de kliniek CCN werkten in het oude ziekenhuis, maar nu niet meer. ‘Patiënten uit Flevoland zijn van harte welkom op onze locaties in Almere en Dokkum’, meldt CCN, waar ze ‘gezien worden door de vertrouwde cardiologen’. Ook Hartkliniek Lelystad, vijf jaar geleden opgericht door voormalige cardiologen van Zuiderzee, ziet veel overstappers. Jos Visser (73) maakt zich zorgen om de concurrentiestrijd in de polder. Volgens hem is het ziekenhuis in zijn huidige vorm niet levensvatbaar. De Lelystedeling was in de jaren tachtig directeur zorg van het toen gloednieuwe MC Zuiderzee. Samen met andere oud-medewerkers begon hij de Stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad. “Het is hier een wildwest geworden. Specialisten beginnen privéklinieken en daar is dan weer gedonder over met curatoren. Ondertussen groeien wachtlijsten en kunnen zwangere vrouwen niet meer in het ziekenhuis terecht.” Het ziekenhuis in Lelystad werd al uitgekleed na het faillissement van het MC Zuiderzee. Het Harderwijkse St Jansdal, dat de boel op 1 maart overnam, kan nog niet zeggen hoeveel patiënten hun dossiers hebben opgevraagd om over te stappen. St Jansdal hield bij de overname rekening met het verlies van patiënten, maar een woordvoerder wil niet zeggen hoeveel. Wel verwacht hij gevolgen voor het zorgaanbod in Lelystad. Jos Visser © rv

‘Het komt niet goed met dit ziekenhuis’ Dat het ziekenhuis in Lelystad het nooit gemakkelijk heeft gehad, kun je volgens Jos Visser rustig zeggen. De 73-jarige Lelystedeling was de eerste directeur zorg van het ziekenhuis, dat in 1982 werd geopend. “Toen ging het al mis, het ziekenhuis was te groot gebouwd met de gedachte dat Lelystad echt een grote stad zou worden. Dat gebeurde niet.” Het ziekenhuis in Lelystad kent een roerige geschiedenis met meerdere overnames. Eind vorig jaar ging het definitief fout: de IJsselmeerziekenhuizen gingen failliet, het MC Zuiderzee in Lelystad dus ook. Per 1 maart staat er op de gevel St Jansdal. Dat ziekenhuis uit Harderwijk nam het failliete boel in Lelystad over. Sindsdien leven er in de stad veel zorgen over het aanbod ziekenhuiszorg, zegt Visser. Het St Jansdal is volgens de oud-directeur een uitgeklede behandelafdeling geworden. Spoedeisende hulp is weg, net als kraamzorg en alle bedden. Alleen dagpoli’s en een spoedpost voor klein zeer bleef over.

Oranje baksteen Visser woont tegenover het grote gebouw van oranje baksteen. “Het is er nu rustig”, zegt hij. “Voor 1 maart was het aanzienlijk drukker, toen de oude patiënten er nog kwamen. Nu zijn de meeste artsen weg en wachten patiënten op het ziekenhuis voor een vervolg. Dat loopt nog niet soepel.” Samen met twee andere oud-medewerkers van het MC Zuiderzee heeft Visser de Stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad opgericht. Zij verzamelen sinds het faillissement meldingen van bezorgde patiënten. Waren dat er tot vorige week nog negentig, deze week kwamen er zestig bij.“Veel mensen denken dat er alleen een andere naam op de gevel staat, ze weten niet dat nu alles anders is.”

Almere De bestuurder van het oude ziekenhuis vreest voor het lot van St Jansdal in Lelystad. Zeker tien specialisten zijn een eigen behandelcentra in de stad begonnen en nemen vermoedelijk veel patiënten mee. Ook het Flevoziekenhuis in Almere spint garen bij de wisseling van de wacht in Lelystad. “Wij krijgen signalen dat het gros van de patiënten naar Almere gaat. Daar is men net als in Lelystad sterk Amsterdams georiënteerd en spreekt men dezelfde taal, anders dan het St Jansdal”, zegt Visser, die wel benadrukt dat hij het nieuwe personeel niets kwalijk neemt. “Ik ben twee keer door het ziekenhuis gelopen, de mensen zijn buitengewoon aardig.” Visser roept de (provinciale) politiek op om in te grijpen. “Dit ziekenhuis is een lapmiddel dat het idee moet geven dat er in Lelystad een ziekenhuis ís.” Zijn stichting pleit voor een spoedeisende hulp, volgens Visser letterlijk de ingang van een ziekenhuis, verloskunde en een short-stay-afdeling met volledige operatiekamer. “Zorg voor een vrijwel geheel functionerend ziekenhuis waar mensen twee à drie nachten kunnen slapen. Dan help je 80 procent van de zorgbehoevenden.

