De SGP strijdt al langer tegen de ‘gendergekte’

Kees van der Staaij trad maandagavond op in het tv-programma ‘Jinek’ met een vanzelfsprekendheid die suggereert dat leiders van de Staatkundig Gereformeerde Partij nooit anders hebben gedaan. Schijn bedriegt. Zijn voorganger Bas van der Vlies moest jarenlang niets hebben van de ‘kiekkast van de duivel’.

Sinds Van der Staaij in 2010 het fractievoorzitterschap in handen heeft, maakt de SGP een voorzichtige modernisering door. Hij treedt inmiddels met enige regelmaat op in tv-talkshows, tot ‘De Wereld Draait Door’ aan toe. In 2014 kwam de eerste SGP-vrouw de gemeenteraad binnen, in Vlissingen om precies te zijn. De partij organiseerde tijdens de Algemene Beschouwingen in 2015 in de hal van het Kamergebouw een heuse ‘flashmob’; onverwachts zong een koor ‘Amazing Grace’. Een ludieke actie, Kamerleden van andere partijen reageerden enthousiast.

De sympathie voor de bevindelijk gereformeerden is de laatste jaren in Den Haag gestaag gegroeid. Kees van der Staaij is het langstzittende Tweede Kamerlid, de ‘nestor’, en geniet aanzien als het staatsrechtelijk geweten in de Kamer. Hij schoof in 2012 aan op de achterbank bij premier Rutte om het toen zittende kabinet uiteindelijk gedoogsteun te verlenen. De jaren erna zorgde de SGP, samen met D66 en ChristenUnie, ervoor dat het tweede kabinet-Rutte kon overleven.

Van der Staaij vindt dat het ‘bijbelse huwelijk en gezin’ hoog moeten worden gehouden in de ‘draaikolk van deze tijd’

De SGP is, ondanks de bescheiden drie zetels, een factor van belang geworden op het Binnenhof. Mocht het kabinet dit voorjaar de meerderheid in de Eerste Kamer verliezen, dan zal Rutte zonder twijfel opnieuw lonken naar steunpilaar-Van der Staaij.

Afstand De commotie over de Nashville-verklaring heeft de goede verstandhouding ogenschijnlijk verkild. De ene na de andere politicus neemt afstand van het manifest en dus impliciet ook van ondertekenaar Kees van der Staaij. De SGP-leider zegt de opschudding niet te begrijpen. “Het is toch verbazingwekkend dat klassieke christelijke opvattingen als iets crimineels worden opgevat.” De SGP mag dan op onderwerpen de eenentwintigste eeuw zijn binnengestapt, de opvattingen over het huwelijk en het gezin zijn in de loop der jaren onveranderd conservatief gebleven. De SGP is fel gekant tegen homoseksualiteit. In zijn boek ‘Woord houden’ uit 2010 schreef Van der Staaij dat het ‘bijbelse huwelijk en gezin’ hoog moeten worden gehouden in de ‘draaikolk van deze tijd’, waarin, tot zijn afgrijzen, homoseksuelen meer rechten krijgen en ‘kinderen in allerlei vage leefverbanden opgroeien’. Dat Van der Staaij nu zoveel kritiek krijgt, doet vermoeden dat de partij de afgelopen tijd stil geweest is rond dit thema. Niets is minder waar. De mannenbroeders voeren al langer een strijd tegen wat zij noemen de ‘gendergekte’. De Nashville-verklaring past bij de bredere discussie die de SGP-fractie wil voeren over mannelijkheid en vrouwelijkheid en wat de onwrikbare ‘christelijke noties’ daarover zijn.

Toiletten In een opiniestuk in de Volkskrant haalde SGP-Kamerlid Roelof Bisschop vorig jaar april ongekend hard uit naar minister Ingrid van Engelshoven (emancipatie) omdat zij ‘klassieke totalitaire middelen’ inzet ‘om de burgers haar genderbeleid op te dringen’. ‘Moet ineens heel Nederland genderneutraal benaderd worden’, met ‘beste reizigers’ op stations en ‘de hype van de genderneutrale toiletten’? Bisschop: “Het kabinet trekt de portemonnee om stereotiepe beeldvorming over mannelijkheid en vrouwelijkheid te doorbreken.” Het kabinet zou ‘totalitaire middelen’ inzetten ‘om de burgers haar genderbeleid op te dringen’ Een maand geleden organiseerde de SGP een hoorzitting in de Kamer over ‘gender’, met hoogleraren en psychologen. Het is de partij ernst. Volgens de SGP bestaat een gezin uit man, vrouw en kinderen, ook in de eenentwintigste eeuw. De partij wil niet verder gaan dan dat zij begrip heeft voor mensen die ‘worstelen’ met hun homoseksuele identiteit.

