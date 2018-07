De serie 'Luis Miguel' houdt heel Zuid-Amerika aan de buis gekluisterd

Net als miljoenen andere Mexicanen zat Vero met klamme handjes te kijken naar de laatste scène van het eerste seizoen van 'Luis Miguel', de serie over het leven van de meest succesvolle Latijns-Amerikaanse zanger aller tijden.

De laatste beelden zijn zenuwslopend. Luis Miguel is op zoek naar zijn verdwenen moeder. Zijn vader zou weten waar ze is, maar ligt op sterven in het ziekenhuis. "Vertel me waar ze is!", bijt hij hem toe. Met zijn laatste adem fluistert zijn vader: "Je weet waar ze is." Luis Miguel blijft gebroken achter.

De serie over de legendarische zanger Luis Miguel raakt een flink aantal open zenuwen in de Mexicaanse maatschappij

Het is een fenomenale cliffhanger van een fenomenale serie, die het hele continent sinds het voorjaar aan de buis gekluisterd hield. Niet alleen in Mexico, waar de in Puerto Rico geboren Luis Miguel zijn duizelingwekkende carrière begon, maar ook elders in Latijns-Amerika, waar de zanger liefhebbend LuisMi wordt genoemd, was de serie een enorm succes.

Grote aantrekkingskracht Mexico heeft de afgelopen decennia vele tientallen artiesten voortgebracht die in de hele Spaanstalige wereld groot succes genoten, en over een aantal van hen zijn series en films gemaakt. Luis Miguels serie is echter de eerste die overal waar Spaans wordt gesproken een grote hit is. Deels heeft dat te maken met de grote aantrekkingskracht van de artiest zelf. LuisMi is weliswaar opgegroeid in Mexico, maar zijn muziek is universeel Latijns-Amerikaans. Meer nog dan dat, komt het door het turbulente, dramatische leven van de artiest, die pas 48 jaar oud is, maar wiens leven lijkt te zijn gemaakt voor het witte doek. Luis Miguel beschrijft de duistere kanten van de Mexicaanse showbusiness, waarin oplichting en verraad, banden tussen vertegenwoordigers van artiesten met de georganiseerde criminaliteit en corrupte politici en aaneengeregen familiedrama's schering en inslag zijn. Het is ook een van de weinige sectoren van de Mexicaanse klassenmaatschappij waarin mensen die in armoede worden geboren toch succes, macht en aanzien kunnen verwerven.