De seksekloof tussen studentensteden wordt alleen maar groter

Dat blijkt uit analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat keek naar de woonsituatie van mannen en vrouwen tussen de 20 en 25 jaar.

Ondertussen trekken typische mannensteden juist alleen maar meer mannen, vergeleken met tien jaar geleden. Dat zijn steden met veel technische opleidingen. In Delft wonen voor elke honderd vrouwen nu 170 mannen, waar dat aantal in 2008 nog op 161 lag. Eindhoven had een soortgelijke verschuiving naar in verhouding nog meer mannen.

Toch zijn er ook uitzonderingen. In vrouwenstad Nijmegen wonen iets meer mannen dan tien jaar geleden, in mannenstad Enschede iets meer vrouwen.

Kort gezegd heerst er een vrouwenoverschot in grote studentensteden en een mannenoverschot in kleinere. Volgens het CBS komt dat onder meer doordat vrouwen jonger uit huis gaan, en dus naar een grotere studentenstad verhuizen. Begin dit jaar woonde 45 procent van de 21-jarige vrouwen op zichzelf, tegen 31 procent van de mannen.

