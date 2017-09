De Schilderswijk in met sneakers en hoodie

"Hé! Kan je deze Marokkaan niet meenemen?!" Aan de Hoefkade roepen twee jongens vanuit een shoarmazaak naar oud-wijkagent Jan Kok. Een van de twee doet zijn handen gekruist achter zijn rug. "Ik ben illegaal!" Kok moet lachen, terwijl de volgende ondernemer, een eigenaar van een Hindoestaanse winkel, hem de hand alweer schudt.

Veel bewoners van de Schilderswijk kennen Jan Kok, hij kent hen. "Ik zie meteen of mensen hier wonen, of dat ze hier niets te zoeken hebben." Hij begon er ooit zelf als wijkagent, later stuurde hij de agenten in de wijk aan. Nu gaat hij over diversiteit binnen het Haagse korps, maar hij gaat nog veel de straat op.

In zijn kantoortje in bureau Schilderswijk liggen de Koran en boeken met de titels 'Salaam!' en 'Mohammed'. Kok wijst naar een krantenartikel aan de muur. Met Haagse tongval: "Marokkaanse jongens uit de Schilderswijk willen hun wijkagent terug." Het gaat over de tijd dat zijn functie werd wegbezuinigd.

Werken in de Haagse wijk met zijn 185 culturen en sociale achterstanden is 'de Champions League voor dienders', zegt Kok. Niet alleen omdat er veel gebeurt, ook omdat de wijk altijd onder een vergrootglas ligt. Voor politiek, media en onderzoekers geldt de Schilderswijk als dé probleemwijk van Nederland. De wijk ook waar in de zomer van 2015 jarenlange frustraties en wantrouwen jegens de politie tot uitbarsting kwamen. Vier nachten op rij waren er rellen.

Kok snapt het wel, de onderhuidse woede die toen aan de oppervlakte kwam, en die ook de onderzoekers van de Haagse School optekenden. Hij kijkt daarbij nadrukkelijk naar zichzelf en het korps. De agent onderkent wat de onderzoekers opschreven: de politie is vaak de enige vertegenwoordiger van de overheid die de jongeren, overwegend met een migratie-achtergrond, zien en spreken. Een overheid waarvan ze het gevoel hebben dat die toch altijd tegen ze is.

Kok: "Als politie gaan we ervan uit dat we de goede dingen doen. Maar doen we de dingen ook goed?" De vele jongeren die zeggen dat te vaak om legitimatie werd gevraagd, hebben een punt, vindt hij. "De politie heeft te lang heel repressief geopereerd." Als je met vrienden, of alleen, in de Schilderswijk op straat stond, konden zomaar één of meerdere agenten stoppen om je legitimatie te vorderen.

"We hielden er geen rekening mee hoeveel impact dat heeft. De eerste keer dat je ID gevraagd wordt, geloof je het wel. De derde keer gaat het knagen: wat is er met mij aan de hand, dat ik me altijd moet legitimeren?" Voorheen waren identiteitscontroles schering en inslag, nu is dat volgens Kok minder, en alleen bij een serieuze verdenking. Agenten moeten het bovendien verantwoorden aan hem en de teamchef.

Die rellen zijn mogelijk toch ergens goed voor geweest, denkt Kok. "Het was misschien ook een omslagpunt." In het verleden kwamen vaak onervaren agenten van buiten Den Haag in de wijk surveilleren, omdat er nu eenmaal meer vacatures zijn in de steden. Dat hielp niet, vindt ook agent Jan Kok. "Als je Tiel gewend bent, dan is de Schilderswijk echt wat anders. Jongeren zagen het al van ver als een agent van buiten kwam: boeren noemden ze die. Wat dat betreft zijn het net hyena's."

