De sauna anno 2019 is lekker eten, beleving en kwaliteit

Aan de oever van recreatieplas Berendonck, vlakbij Nijmegen, doemt een oosters aandoend paleis op. ­“Negen jaar was er nodig om zover te ­komen”, vertelt directeur Fabian Dolman. Het duurde allemaal wat langer dan gehoopt, maar inmiddels kunnen de originele toegangsdeuren uit India bijna open.

We richten ons op beleving: een meditatiesauna met uitzicht of opgietingen in het saunatheater Fabian Dolman, directeur van Quality Wellnessresorts

Het doet on-Nederlands aan. Niet alleen door de oriëntaalse sfeer met traditioneel houtsnijwerk, panelen van uitgehouwen zandsteen en Marokkaanse tegeltjes. Ook de omvang is on-Nederlands.

Zestien sauna’s De bouw van het complex met zestien sauna’s, een privéstrand, vier stoombaden en een 50-meterbad kostte ruim 25 miljoen euro. Thermen Berendonck is daarmee een van de grootste sauna’s van Nederland. Het is de vierde sauna van Quality Wellnessresorts (QWR), een Dolman-familiebedrijf. Thermen Berendonck is, zeggen ze zelf, een ‘duizend-en-één-nachtpaleis met een belevenisprogramma.’ Dat klinkt als een dagje Efteling. Dolman: “Zeker niet. Wel heeft de wellnessklant tegenwoordig andere wensen dan de traditionele saunabezoeker. We richten ons volledig op beleving, zoals opgietingen in het saunatheater, een meditatiesauna met uitzicht op het water en cocktails drinken in de swim-upbar.” Een grote groep Nederlanders gaat af en toe naar de sauna. Ze zijn op zoek naar een totaalconcept, weet Lennert Rietveld van Van Spronsen & Partners. “Lekker eten, veel beleving en hoge kwaliteit”, zegt Rietveld, die onderzoek doet naar de wellnessbranche. “De sector heeft geprofiteerd van gestegen bezoekersaantallen, onder meer door uitgebreide kortingsacties.”

Aandacht voor rust Om klanten te blijven binden, is vernieuwing en aandacht voor rust belangrijk. “Juist die rust staat nog weleens onder druk”, aldus Rietveld. “Hier niet”, zegt Dolman overtuigd. “We hebben een bovengrens voor het aantal mensen dat we toelaten.” Hij verwacht ongeveer zevenhonderd bezoekers per dag. Een energieneutraal wellnesscomplex is vooralsnog vrijwel onmogelijk. Thermen Berendonck doet wel een stap in die richting. Dolman: “Het complex is compleet elektrisch en er liggen duizend zonnepanelen op het dak”. De restwarmte van het water en van de sauna’s wordt her­gebruikt. De komst van grote resorts in ­Nederland zet mogelijk druk op kleinere spelers en bedrijven die achterlopen met investeren, denkt Rietveld. Dolman: “De een kiest voor ­beleving, de ander voor een kleinschalige sauna. De sector als geheel trekt nog steeds nieuwe doelgroepen aan. De badkledingdagen zijn bijvoorbeeld vooral populair onder jongeren.”

Laatste loodjes Stress over aantallen bezoekers heeft Dolman niet. Wel over de laatste loodjes van de bouw. De tegels moeten nog gezet, de sauna’s en verlichting aangesloten, de zwembaden gevuld, de tuinen aangelegd. Zo’n 250 mensen werken momenteel dag en nacht om alles op tijd af te krijgen. Als de zaak dan opengaat op 1 mei, gaan er 230 personen aan de slag, verdeeld over 130 fulltime­banen. Dolman: “Na de opening hebben wij even behoefte aan rust. Voorlopig hebben we geen plannen voor verdere uitbreiding van ons ­bedrijf. Dus dan kan ik zelf ook weer een keer de sauna in.”

Wellness in de lift Nederland telt 169 wellnessondernemingen. Tussen 2010 en 2016 steeg het saunabezoek met 42 procent, naar 15,6 miljoen bezoeken (door 1,8 miljoen personen) per jaar, zo blijkt uit cijfers van Van Spronsen & Partners. Volgens het onderzoeksbureau is het aantal bezoekers na 2016 verder toegenomen. Voorlopig blijft de markt nog groeien. International Wellness Resorts heeft het grootste marktaandeel in Nederland met acht sauna’s en ongeveer 1,8 miljoen ­bezoeken per jaar. QWR van de familie Dolman neemt de tweede plek in met vier bedrijven en ongeveer een miljoen bezoeken.

