De ‘rotte appeltjes’ van Kanaleneiland blijken helden

De wit met zuurstokroze flat aan de Utrechtse Marshalllaan heeft na de ontploffing van donderdagavond iets weg van een holle kies. Uitslaande vlammen namen een flinke hap uit het midden van de jarenzestigflat in de gemengde wijk Kanaleneiland. In het kleine raam waaruit een politieagent zich liet vallen, staat een zwartgeblakerde bloempot.

Lees verder na de advertentie

The morning after aanschouwt Omar Elazzaoui (32) het stilleven, afgebakend met politielint. Hij wordt inmiddels de held van Kanaleneiland genoemd, omdat hij de politieagent­­ – die na zijn val op een dakje smakte – te hulp schoot. “Ik hoorde hem schreeuwen om hulp, dus ben ik op dat dak geklommen om zijn leven te redden.”

Ik sta opeens overal. Ik ben geen held ofzo, ik deed gewoon wat ik moest doen Omar Elazzaoui

Hij haalt zijn schouders op, aangedaan. “De politieagent had pijn aan zijn benen, zei hij. Ik heb hem opgetild onder zijn schouders en beneden­­ hebben mensen hem opgevangen. Iedereen was in paniek. Ik zat vol adrenaline, ben toen snel naar beneden gesprongen. Ik was bang voor nog een explosie.”

Bewoners gered Een filmpje waarop te zien is hoe Elazzaoui de politieagent helpt, gaat internet rond. Hij kijkt naar beneden. “Ik sta opeens overal. Ik ben geen held ofzo, ik deed gewoon wat ik moest doen. En ik was niet de enige hè, allemaal jongens die hier bij het winkelcentrum voetbal keken, hebben het belangrijkste werk gedaan.” De Nederlands-Marokkaanse jongeren zaten in de pizzeria tegenover de flat. Zodra zij de ontploffing hoorden, renden ze naar de flat, trapten de portiekdeur in en haalden de bewoners eruit, vertelt Elazzaoui. Onder andere een Afghaanse man die sliep en een moeder met een baby, zegt hij terwijl de betreffende jongens naast hem staan. Zij willen niet met hun naam in de krant, want het gaat niet om hen, vinden ze. Dat geldt voor meer mensen die staan te kijken vanaf de balkons van de flat aan de overkant. Iedereen kent het oudere stel dat in de flat woonde en hun elf (volwassen) kinderen. In de woning werd het lichaam van een vrouw aangetroffen, of zij de bewoonster van de woning is, zegt de politie niet. Er zijn rotte appeltjes in deze buurt, maar ook glimmende Constant Cremers