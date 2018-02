De rood-zwarte toekan heeft het voorzien op het bos van Purmerend

Sommigen spreken van 'het Beusebos', anderen noemen het de 'Kom A7' en dat verschil verraadt meteen al de verdeeldheid. Ingeklemd tussen de A7 en de oude provinciale weg, pal tegen de westkant van Purmerend, is in veertig jaar tijd min of meer vanzelf een bos gegroeid. Precies daar is nu een Van der Valkhotel gepland en dat splijt de lokale politiek. De grootste fractie, die van de Stadspartij, is ervoor, vertelt voorzitter en kandidaat-raadslid Bert Meulenberg.

Een hotel midden in een mooi stuk groen? Waarom!? "Omdat het een prachtige plek voor een hotel is en omdat het goed is voor de werkgelegenheid - ook voor mensen aan de onderkant, bijvoorbeeld mensen met een beperking. En het is goed voor het toerisme. Purmerend wordt steeds aantrekkelijker voor toeristen, maar hotels zijn hier nauwelijks. Dit nieuwe hotel komt aan de rand van de stad, ja, maar de hotelgasten zullen zeker ook de binnenstad bezoeken. De horeca en de winkels profiteren er dus ook van. Deze plannen hebben een meerwaarde voor heel Purmerend." 'De hond uitlaten kan straks nog steeds, hoor'

Maar waarom precies op de plek van dat bos? "Die is jaren geleden al door de provincie aangewezen als ontwikkellocatie. Kijk, een jaar of vijf geleden was er sprake van dat hier drie grote autodealers en een wasstraat zouden komen. Die kwamen dan op een zichtlocatie langs de snelweg, daar zagen ze brood in. Als dat was doorgegaan, zou het hele bos verdwenen zijn, dus het verzet tegen dát plan kon ik me voorstellen. Maar dit hotel zal maar iets meer dan twee hectare in beslag nemen. De rest, een kleine vijftien hectare, blijft groen. Zelfs het vennetje dat er ligt, blijft gewoon intact."

Maar bos in Waterland is al zo schaars. En mensen laten hier zo graag hun hond uit. "Nou, ik ben er intussen een aantal keren gaan kijken, ook met iemand die deskundig is op het gebied van groen - en die zei trouwens: 'Ik zou het woord bos hier niet eens voor gebruiken'. Maar ik ben er maar één keer iemand tegengekomen. En de hond uitlaten kan straks nog steeds, hoor. Sowieso gebruiken die wandelaars maar een klein deel van het bos."

Er staan 509 'monumentale bomen', zeggen de tegenstanders van het hotel. In één ervan zit zelfs een haviksnest. "Ik weet niet wat die tegenstanders allemaal aanvoeren, maar er is in opdracht van de gemeente ecologisch onderzoek verricht en daaruit bleek dat er geen enkele belemmering is om hier te bouwen. Zo bijzonder is dat bos niet. "Maar het verzet gaat ver, hoor. Ze hebben zelfs de integriteit van een van onze raadsleden ter discussie gesteld, omdat hij werkt voor een hoveniersbedrijf dat wel eens door de Van der Valkhotels wordt ingehuurd. Heel beschadigend, echt heel slecht dat ze zo het democratisch proces proberen te beïnvloeden."

Maar ja, bouwen in een bos, dat roept nu eenmaal verzet op. "Iedere nieuwe bouwlocatie stuit op weerstand. Maar hier in Purmerend moeten onze kinderen twintig jaar wachten op een huis, er móet dus gebouwd worden. De tegenstanders schromen intussen niet om te pleiten voor de opvang van meer vluchtelingen - en daar ben ik niet tegen, hoor, want wie op de vlucht is om aan de dood te ontkomen, moet opgevangen worden. Maar als het erom gaat waar die vluchtelingen dan moeten wonen en werken, geven diezelfde mensen opeens niet thuis."