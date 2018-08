De robots van Chriet Titulaer houden van muziek

Ook de bekende sterrenkundige en tv-presentator had een voorliefde voor robots. Hij verzamelde er in de loop van de jaren zelfs honderden bij elkaar. Zijn familie geeft ze nu in bruikleen bij Museum de Speelklok. Die zal 250 robots door de tentoonstelling ‘Robots love Music’ heen vlechten - vanaf 21 september te zien.

Dat robots muziek kunnen maken, weten de fans van Titulaer natuurlijk al langer. De presentator liet de muzikale figuren in de jaren tachtig in zijn tv-programma ‘Wondere Wereld’ zien.

Museum Speelklok beschrijft ze als een ‘tot de verbeelding sprekende kleurrijke verzameling’

Titulaer - voor de jongere lezers bij wie zijn naam niet direct een belletje doet rinkelen: de man met de kenmerkende snorloze baard en Limburgse tongval - was een technologie-optimist. Al ver voor de desktop zijn intrede deed in de Nederlandse huishoudens, voorspelde hij dat de computer heel groot zou worden.

Witte 'Topo' Uit die interesse voor techniek, wetenschap en vooruitgang, verzamelde Titulaer de robots. Museum Speelklok beschrijft ze als een ‘tot de verbeelding sprekende kleurrijke verzameling’. Omdat de sterrenkundige lange tijd verzamelaar was, laat zijn collectie de ontwikkeling door de tijd zien. Vandaag de dag is kunstmatige intelligentie overal om ons heen, toen Titulaer begon met verzamelen, was dat wel anders. Wie herinnert zich bijvoorbeeld de witte ‘Topo’ uit de Wondere Wereld. Die kan ook lopen, een hele bezienswaardigheid. Inmiddels leren we robots niet alleen onze taal lezen, maar kunnen ze het ook begrijpen. Misschien valt die opmerking over het hart dan toch nog op z’n plek.

