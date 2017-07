De rits staat open! Zeg ik er wat van?

Voor mijn werk had ik (man) vandaag een afspraak bij een belangrijke klant. Het was de eerste keer dat wij elkaar ontmoetten. Bij de ontmoeting zag ik dat de gulp van haar broek openstond. Ik wist niet wat ik moest doen: haar daarop wijzen (dat voelde toch een beetje ongepast) of net doen alsof ik niets gezien had, maar dan zou ze het zelf later ontdekken en dat is dan achteraf toch ook gênant? Wat zegt de etiquette hierover? Ik heb overigens gedaan alsof ik het niet had gezien.

Beste Waarschuwen of negeren,

De etiquette zegt dat je mensen met wie je een persoonlijk of zakelijk gesprek voert moet attenderen op herstelbare ongerechtigheden in voorkomen of kleding. Daarmee maak je hen niet te schande, maar red je hen juist uit sociaal ongemak. Niemand vindt het leuk om zonder dat-ie het weet rond te lopen met een slip uit zijn broek, een snotje aan z’n neus of een stukje sla tussen zijn voortanden, terwijl het een kleine moeite is om zo’n afleiding uit de weg te ruimen. U had dus tegen uw belangrijke klant moeten zeggen: ‘Sorry, mag ik u even waarschuwen dat uw ritssluiting openstaat?’ Vervolgens zegt de klant: ‘O sorry, dank u wel!’ en herstelt de orde, waarna de zakelijke besprekingen een aanvang nemen.