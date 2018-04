De rijksten worden nóg rijker en dat is een economische ramp

Tot die conclusie komt een Britse parlementaire commissie, waarin zowel Labour als de Conservatieven oproepen tot wereldwijde actie om de groeiende ongelijkheid tegen te gaan.

Lees verder na de advertentie

De commissie baseert zich op gemiddelde groeicijfers van het vermogen tussen 2008 en 2017, en trekt die trend door tot in 2030. De rijkste één procent individuen ziet op basis daarvan zijn vermogen met zo'n 6 procent per jaar toenemen, terwijl de rest van de wereld het met grofweg de helft van die groei moet doen. Dat leidt tot een toenemende kloof tussen rijk en arm.

Het onderzoek maakt gebruik van de jaarlijkse cijfers over vermogen van de Zwitserse bank Credit Suisse. Die constateert dat momenteel de verdeling tussen de rijkste één procent en de rest van de wereld grofweg 50-50 is: beide groepen bezitten zo'n 140.000 miljard dollar. Zou de gemiddelde groei tussen 2008 en 2017 doorzetten, dan bezit de rijkste één procent in 2030 305.000 miljard dollar, terwijl het vermogen van de overige 99 procent wereldbewoners tot 195.000 miljard aangroeit.

Groeiende ongelijkheid leidt tot instabiliteit en onrust in samenlevingen Brits parlementslid Liam Byrne

Volgens het parlementslid Liam Byrne, die een commissie van parlementsleden, academici, directeuren uit het bedrijfsleven en vakbonden voorzit, dreigt er een 'omslagpunt' in de wereldwijde ongelijkheid in vermogen. Hij waarschuwt voor een toekomst waarin grote ongelijkheid ingebakken raakt, als maatregelen uitblijven om de kloof te verminderen. Byrne noemt dat moreel onjuist, maar 'economisch gezien rampzalig'. Groeiende ongelijkheid leidt volgens de commissie tot instabiliteit en onrust in samenlevingen.

Geld groeit Het is niet voor het eerst dat er gewaarschuwd wordt voor de gevolgen van ongelijkheid. De Franse econoom Thomas Piketty kreeg een aantal jaren geleden al veel aandacht voor zijn onderzoek naar ongelijkheid. Zijn werk toonde aan dat de bezittende klasse afgelopen jaren steeds rijker is geworden, simpelweg omdat de verdiensten op kapitaal veel hoger zijn dan die van arbeid. Bezit leidt tot almaar meer bezit. De tekst gaat verder onder de afbeelding De rijkste mensen op aarde. © Trouw Thijs van Dalen - Bron: forbes.com Ook ngo's vragen al langer om aandacht voor de groeiende kloof tussen rijk en arm. Oxfam presenteert de afgelopen jaren traditiegetrouw onderzoek aan de vooravond van het World Economic Forum in Davos, waar politici, zakenmensen en wereldleiders zich verzamelen om de stand van de economie door te nemen. In het laatste onderzoek van Oxfam becijferde de organisatie dat de 42 rijksten van de wereld grofweg evenveel bezitten als de armste helft van de wereldbevolking, zo'n 3,7 miljard mensen. Fier bovenaan die lijst van rijksten staat inmiddels Jeff Bezos, oprichter en topman van Amazon, met een vermogen van zo'n 117 miljard dollar. Ook Bill Gates (Microsoft), superbelegger Warren Buffett en de Mexicaan Carlos Slim staan met tientallen miljarden hoog in de lijst van rijken. Facebookoprichter Mark Zuckerberg is enkele plaatsten gezakt nadat het aandeel Facebook fors verloor als gevolg van de ophef over het gebruik van facebookdata.

Meer invloed De Britse commissie heeft onderzoek laten uitvoeren naar de verwachtingen van mensen over de invloed van de rijksten der aarde. Een derde van de ondervraagden zegt te verwachten dat in 2030 de rijkste één procent van de wereld de meeste macht in handen heeft. Dat is ruim méér dan de 28 procent van de ondervraagden die erop vertrouwt dat overheden de belangrijkste stem in beslissingen houden. Een nog grotere groep (43 procent) verwacht meer corruptie en een oneigenlijke invloed van vermogenden op het beleid van overheden. De tekst gaat verder onder de afbeelding De rijkste mensen op aarde, plaats 5 tot en met 10. Facebookoprichter Mark Zuckerberg staat op de zevende plaats. © Trouw Thijs van Dalen - Bron: forbes.com De Britse commissie hoopt met het onderzoek de druk op te voeren voor de bijeenkomst in november van de G20, de twintig grootste economieën ter wereld, in Buenos Aires. De G20 kondigde eerder al aan werk te willen maken van de groeiende ongelijkheid, maar tot nog toe is het bij beloftes gebleven.