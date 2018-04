De relatie chauffeur-busbedrijf wordt er tijdens stakingsdag 1 niet beter op

“Dat werkgevers moeilijk doen als stakende chauffeurs de stalling opkomen of een kopje koffie halen, draagt niet bij aan een goede relatie.” De teamleiders die de hekken dicht hielden, verwijt ze dat niet, die voeren uit wat van hogerhand wordt opgedragen. Werkgevers staan bovendien in hun recht om te bepalen of de stakers het terrein opkomen, zegt Chikhi. Maar chic of handig vindt ze het niet. “Woensdag willen ze de chauffeurs toch weer gemotiveerd aan het werk zien te krijgen.”

Lees verder na de advertentie

Connexxion heeft personeel onder druk gezet, stelt de FNV. "Chauffeurs werden zondagavond thuis gebeld met de vraag of ze maandag meededen met de staking. Formeel mag dat, maar vooral jonge chauffeurs met een tijdelijk contract voelden zich geïntimideerd en durfden niet meer te staken uit angst dat hun contract niet wordt verlengd", zegt Paula Verhoef, cao-onderhandelaar van FNV Streekvervoer.

Verder verloopt de staking volgens beide vakbonden goed. FNV meldt dat 85 procent van het personeel het werk heeft neergelegd. Ook morgen ligt het streekvervoer grotendeels plat. Op de Dag van de Arbeid organiseren de vakbonden een protestmars door Den Haag. Morgenavond om 23.00 uur eindigt de staking, die niet alleen de streekbussen maar ook regionale treinen heeft stilgelegd.

Geen tijd, geen tijd De staking is afgeroepen omdat de leden van CNV en FNV niet akkoord zijn gegaan met een eerder behaald onderhandelingsresultaat. Het grootste knelpunt is de werkdruk. Volgens de vakbonden moeten de chauffeurs op drukkere wegen steeds sneller rijden. Zelfs voor een plaspauze is geen tijd, zeggen ze. Het dwingende rooster heeft ook gevolgen voor de veiligheid van de reizigers, merken ze op. Verder gaat de dienstverlening achteruit, bijvoorbeeld aan passagiers die om reisadvies vragen. Nadat op 4 januari al was gestaakt, werd anderhalve week later afgesproken dat werkgevers per regio maatregelen zou nemen om de werkdruk te verlagen. Maar chauffeurs hoorden volgens de FNV van lokale managers dat er toch niets gaat veranderen. Zij eisen daarom harde afspraken in de cao voor het streekvervoer, die voor 12.000 werknemers geldt. Volgens de vakbonden wilden de vervoersbedrijven niet terugkeren aan de onderhandelingstafel.