De reisadviezen voor Nicaragua zijn weer positief, maar toeristen blijven weg: ‘De buitenlanders zijn bang’

In de souvenirwinkel hangt tussen de kleurrijke tanktops met bekende nationale vakantiebestemmingen één hemd met een statement: ‘En Nicaragua. Quién dijo miedo?’ Vrij vertaald: Nicaragua, hoezo eng? Dat lijkt een retorische vraag, hier op Little Corn Island, een tropisch bounty-eiland voor de Caribische kust van Nicaragua. Het engste is misschien nog de tocht er naartoe vanaf het grotere buureiland, in een houten motorbootje stuiterend over de golven. Daarna wachten palmbomen en hangmatten op een met poederstranden en lichtblauw water omringd eiland zonder auto’s. Twee agenten patrouilleren de fietspadbrede junglepaden te voet. Druk hebben ze het niet.

Toch heeft dit doorgaans populaire vakantieparadijs het moeilijk. Toen de politieke spanningen tussen regering en oppositie vorig jaar uitmondden in grootschalig geweld met honderden doden tot gevolg (zie kader), sprongen de reisadviezen van westerse landen - grootleverancier van toeristen hier - op oranje. Ofwel: alleen nog naar Nicaragua reizen indien noodzakelijk, en daarbij vaak geen dekking meer bij de reisverzekeraar. Binnen mum van tijd waren de toeristen vertrokken. Zelfs op de eilanden, ver van het geweld in hoofdstad Managua en andere steden op het vasteland.

Daarmee kwam een miljoenenindustrie, sinds de jaren negentig gestaag gegroeid na een stormachtige geschiedenis vol dictators en burgeroorlogen, abrupt tot stilstand. Plots was er in Nicaragua geen backpacker meer te vinden die van een vulkaan af wilde surfen of tussen hamerhaaien zijn duikbrevet wilde halen. Groepsrondreizen langs koffieplantages, kratermeren en handwerkmarkten werden een voor een geannuleerd, internationale en nationale vluchten geschrapt. Gidsen kwamen op straat te staan. Hotels, reisbureaus en restaurants gingen dicht.

Zeker 70.000 Nicaraguanen in de toerismesector zijn door de politieke crisis hun baan kwijtgeraakt, zo schatte het Nationale Toerismebureau van Nicaragua (Canatur) afgelopen zomer in. Veel toerismewerknemers zijn vervolgens, al dan niet met familie, de grens met Costa Rica overgestoken, of verder uitgeweken, op zoek naar vervangend inkomen. Soms houdt achtergebleven familie het hotel nog open voor sporadisch aanwaaiende toeristen. Op andere plekken verhuren hoteleigenaren uit financiële nood hun huis om zelf een van de leegstaande hotelkamers te betrekken.

Spotprijzen

Deze en andere sporen van de plotsklapse omslag in het toerisme zijn een jaar na dato overal in het land zichtbaar, en vooral daar waar buitenlandse toeristen graag kwamen. Zoals op het kleine Corn-eiland. Daar zijn hotels nu chronisch onderbezet, vele malen goedkoper, of staan helemaal leeg. Een aantal restaurants zit dicht of opent alleen nog bij reserveringen. Kreeftvissers die eerder buiten het visseizoen toeristen mee uit snorkelen namen, verven nu hun boot op het strand.

“Het toerisme is hier met negentig procent afgenomen”, schat horeca-ondernemer Mai-Lynn Nguyen (49). Met haar Italiaanse zakenpartner bouwde de Canadese negen jaar geleden Café Desideri aan het strand, en sindsdien groeide het aantal buitenlandse toeristen op het eiland (circa 800 bewoners) elk jaar verder. Tot vorig jaar. “In juni gingen we dicht. Net als alles hier. Er was geen enkele toerist meer. In de zomer heb ik op een Grieks eiland gewerkt en sinds december zijn we weer open. Eerder hadden we achttien lokale mensen in dienst, nu vijf. We draaien maar net winst.”

Het zijn lang niet alleen de mensen die direct met toeristen werk(t)en die het moeilijk hebben. Ook het hele spinnenweb aan diensten dat in de loop der jaren om het Nicaraguaans toerisme heen is geweven, mist de bezoekersstroom van voorheen. Naar schatting bleven vorig jaar 600.000 toeristen weg, terwijl Nicaragua er in 2017 een kleine twee miljoen ontving (op een bevolking van 6,3 miljoen).

Minder toeristen betekent voor al die betrokkenen minder werk, en inkomen

Neem alleen al de Corn-eilanden. Die worden grotendeels vanuit Managua bevoorraad. Eilanders bestellen er spullen van de markt, vrachtwagens rijden daarmee driehonderd kilometer naar de rivier in El Rama, waar de boel wordt overgeladen op schepen. Meren die na uren varen aan, soms met meereizende backpackers, dan wachten loopjongens met platte karren en kruiwagens op de pier; zij brengen de bierkratten, diepvrieskippen en zakken rijst te voet rond op het eiland. Minder toeristen betekent voor al die betrokkenen minder werk, en inkomen.

En dat in een land waar de inkomsten in andere sectoren ook al onzeker zijn. Met landbouw (koffie, suiker, tabak), veeteelt (rundvlees) en kledingproductie als andere belangrijke poten onder de verder smalle economie is Nicaragua kwetsbaar voor mislukte oogsten en wisselende exportprijzen. Voor veel Nicaraguanen waren de extra inkomsten uit toerisme, direct of indirect verdiend, dan ook welkom. Een kwart van de bevolking leefde in 2016 onder de armoedegrens, en voor iets minder dan de helft is onvoldoende werk beschikbaar.

Voorlopig kan het land, na Haïti het armste op het westelijk halfrond, alleen maar dromen van de 840 miljoen dollar aan toerisme-opbrengsten uit 2017. Het Internationaal Monetair Fonds verwacht dat de effecten van de voortdurende politieke instabiliteit in het land nog een tijdlang zullen doorwerken; door afnemend vertrouwen onder consumenten en beleggers nemen investeringen af en verdwijnen nog meer banen. De Wereldbank verwacht dat de groei van het bruto nationaal inkomen, na jaren gezond in de plus, ook dit jaar negatief zal zijn (in 2017 nog +4,9 procent, in 2018 -3,8, en -5 als prognose voor 2019).