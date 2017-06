De rechters hebben gesproken: zieke baby Charlie moet van de beademing af

De ouders hebben doorgestreden tot aan de hoogste juridische instantie, maar het mocht niet baten. Ondanks hun protest moet hun doodzieke zoontje, de tien maanden oude Charlie Gard, worden losgekoppeld van de beademing. Eigenlijk zou dat gisteren gebeuren, maar het Great Ormond Street Hospital in Londen zei gisteren op de valreep dat de ouders meer tijd zullen krijgen om afscheid te kunnen nemen.

Charlie leed aan een zeldzame genetische afwijking van de mitochondriën, de energiefabriekjes in de lichaamscellen. Volgens zijn artsen uit het Great Ormond Street Hospital in Londen kon de baby niet meer zien, horen, bewegen, huilen of slikken. Zijn hart, lever en nieren waren beschadigd. Zelfstandig ademhalen ging ook niet meer. De ziekte, een vorm van het zogeheten mitochondriaal DNA-depletie-syndroom (MDS), tastte zijn hersenen en spieren steeds verder aan.

Definitief

Omdat Charlie’s enige perspectief was dat hij nog verder achteruit zou gaan, wilden de behandelaars de beademing staken. Maar de ouders verzetten zich. Ze procedeerden vanaf maart bij drie Britse gerechtshoven. Telkens kregen de artsen gelijk. Dinsdag zetten de ouders hun laatste troef in: een gang naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dit hof liet de eerdere Britse uitspraken in stand, met de woorden ‘het besluit is definitief’.

De ouders voelen zich nu in de steek gelaten. Ze zijn volkomen overstuur. Volgens hen had Charlie nog een experimentele behandeling kunnen ondergaan in de Verenigde Staten. Met een fonds hadden ze daar in korte tijd 1,5 miljoen euro voor weten in te zamelen. Geef ons kind die laatste kans, smeekten ze snikkend in de ene na de andere rechtszaal – waarbij de vader steevast Charlie’s knuffel­aapje in het zakje van zijn colbert droeg.

Medisch experts wierpen tegen dat de experimentele therapie tot dusver alleen was uitgeprobeerd bij muizen en bij enkele MDS-patiënten met een andere genetische variant dan Charlie. De resultaten waren miniem: de muizen genazen niet en leefden slechts 4 procent langer. Bovendien zou de therapie niets doen aan Charlie’s ernstige, onomkeerbare her­senschade, die gepaard gaat met epilep­tische aanvallen. De therapie kon daarom geen significante verbetering opleveren maar zou het lijden van de baby hooguit iets verlengen, vreesden de experts. De Amerikaanse arts die aan de experimentele ‘nu­cleoside’-therapie werkt, deelde die analyse.