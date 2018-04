De radar laat opeens een 'target' zien: de Libische kustwacht

De Sea Watch 3 heeft het ruime sop gekozen. Op volle zee traint de bemanning nog met de snelle rubberboten. De artsen delen anti-zeeziekte-pleisters uit. Veel vitamine C en gember eten schijnt ook te helpen.

Het schip koerst richting Libië, rollend als een dolle. Pleisters of niet, een groot deel van de bemanning wordt zeeziek. Onder hen de kok, die het in het kombuis het hardst voor de kiezen krijgt.

Dan arriveert de Sea Watch in de buurt van de Libische wateren. De territoriale wateren gaan tot 12 zeemijl uit de kust. Daarnaast volgt een aansluitende zone tot 24 zeemijl, waar het kustland enig gezag heeft. Sea Watch vaart daarom een route tussen de 26 en 30 zeemijl uit de Libische kust. Vanwege de ruige zee worden er vandaag geen boten met migranten aan boord verwacht.

Protocol

De radar laat opeens een 'target' zien dat met hoge snelheid naar de Sea Watch 3 vaart. Door de verrekijkers is te zien dat het waarschijnlijk de Libische kustwacht is. Er gaat een protocol in werking voor wanneer er bezoek komt met onbekende intenties: alle bemanning naar de verzamelruimte benedendeks, en alle buitendeuren van het schip dicht.

De kapitein en de missieleider blijven op de brug. "Sea Watch 3, hier de Libische kustwacht" klinkt het dan over de marifoon. "Wat is uw intentie?", vraagt Sea Watch-kapitein Pia Klemp. "Wijzig uw koers naar het noorden en blijf weg uit dit gebied, oké?" zegt de kustwacht. De kapitein en missieleider overleggen kort, en besluiten gehoor te geven aan de oproep, ook al bevinden ze zich in internationale wateren. "Vaar naar het noorden totdat u veertig zeemijlen uit de kust bent", zegt de kustwacht dan. "Dank u wel voor uw medewerking." Maar veertig mijl is een flink eind, en bovendien is het niet aan de Libische kustwacht om de koers van anderen in internationale wateren te bepalen.

De missieleider maakt een foto van het radarscherm aan boord, waarop de positie van Sea Watch 3 te zien is: buiten Libische wateren. De kapitein besluit een paar mijl naar het noorden te varen en daarna weer parallel aan de kust op 30 zeemijl. Nog altijd ruim buiten de Libische zone. "Hopelijk wordt dit niet de nieuwe lijn, dat ze ons steeds naar 40 mijl willen sturen."

Want de boten waarop de migranten uit Libië vertrekken zijn doorgaans niet zeewaardig, en de kans dat ze in nood raken voordat ze 40 mijl zijn uitgevaren is aanzienlijk.