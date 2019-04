De pups van buldog Lara gaan voor iets meer snuit

Een medisch onderzoek is afgerond, de DNA-analyse ligt op tafel en fokker Martin Smits (61) heeft de reu ook al uitgekozen. Over een maand of drie, als de Franse buldog Lara weer loops is, begint ze voor het eerst aan een nestje. De reu waaraan het teefje is gekoppeld, is met zorg uitgekozen. Hij heeft bijvoorbeeld grotere neusgaten dan zij. Smits hoopt dat de nakomelingen de neus van vader krijgen, waarmee de kans op kortademigheid wordt verkleind. Want dat is een verschijnsel waar veel gefokte buldogs last van hebben.

Sinds 2014 is er een wet die voorschrijft dat uiterlijke kenmerken bij kortsnuitige fokhonden, zoals Engelse buldogs, mopshonden en Franse buldogs, geen weerslag mogen hebben op de gezondheid. Concrete criteria daarvoor ontbraken tot voor kort, waardoor handhaving nagenoeg onmogelijk was. De faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht heeft nu in opdracht van het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit een rapport opgesteld met duidelijke normen voor het welzijn van de honden.

Veel fokkers kijken niet naar het welzijn van pups, elk hondje is kassa voor hen

Hoewel duidelijke cijfers ontbreken, is het volgens onderzoekster Marjan van Hagen helder dat veel honden met vermijdbare lichamelijke ongemakken kampen. "De honden worden steeds populairder en dus ook op grotere schaal gefokt. Daarbij wordt vooral gelet op uiterlijke kenmerken. Vroeger hadden mopshonden en Franse buldogs bijvoorbeeld een duidelijke snuit, tegenwoordig zie je die niet meer. Fokkers en hun belangenverenigingen doen weinig moeite de situatie te herstellen."

Clowns Smits fokt sinds 2002 Franse buldogs. "Het zijn ontzettende clowns", zo omschrijft de Tilburger het ras. "Ze geven niets om andere honden. Het enige ras waarvan ze houden, is de mens. En ze zijn gewoon mooi." Smits fokt ze op relatief kleine schaal. Door de jaren heen worden zijn honden beter, erkent hij. "Kayla is nu negen maanden en heeft al iets meer snuit dan Lara. Dat is belangrijk voor de ademhaling. Over een paar generaties zal dat nog duidelijker zijn. De eerste honden die ik fokte, hadden altijd last bij warm weer. Ze knorden. Deze doen dat al niet meer." Kayla was de beste pup van zijn laatste nestje, zoals Lara dat twee jaar geleden ook was. "Het beste teefje houd ik zelf, om mee verder te fokken. Dan kijk ik naar gezondheid, want ik wil het ras verbeteren. Veel fokkers kijken niet naar het welzijn. Elk gefokt hondje is kassa voor hen; er zijn meer louche fokkers dan goede. Chica, de moeder van Lara en Kayla, heeft twee nestjes gehad. Ze kan en mag best nog een keer worden gedekt, maar dat doe ik haar niet aan. Het zou een aanslag op haar welzijn betekenen. De meeste fokkers zouden dat wel doen." Franse buldogs mogen nu in Nederland iets langer zijn. © Roos Pierson Aan de muur heeft Smits een portret hangen van drie buldogs die hij vroeger had. Met een daarvan bezocht hij ook shows. Veel prijzen leverde het echter niet op. "Er was altijd wel iets aan te merken op de rasstandaard. Deze hond was eigenlijk iets te lang." Het boeide hem nauwelijks. "Ik heb meegemaakt bij een wedstrijd in Maastricht dat een andere hond een koelvest om had tot het moment dat ze de ring inging. Dat was in de herfst. Die hond won ook nog. Uiterlijk ging bij de eigenaar voor gezondheid. Ik vind dat niet normaal."

Opgepropte ingewanden Smits juicht strengere richtlijnen voor fokhonden dan ook toe. "Al moeten ze wel aansluiten bij de rasstandaarden. Voor de Franse buldog liggen die vast in Frankrijk. Met de Hollandse Bulldoggen Club hebben we daar laatst wel een wijziging voor elkaar gekregen. De honden mogen nu iets langer zijn, waardoor niet alles in hun lijf opgepropt zit. Het kwam nog weleens voor dat de maag tegen de longen aandrukte." Van Hagen is niet onder de indruk. Ook de honden van Smits hebben in haar optiek te weinig snuit. "Veel fokkers denken zelf dat ze goed bezig zijn, maar het duurt allemaal veel te lang. Voor het welzijn van de honden is het echt goed dat er nu duidelijke richtlijnen zijn."

