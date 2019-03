De populaire burgemeester van Beira voelt dat zijn stad bij noodhulp wordt vergeten

Daviz Simango schat de diepte van de plas verkeerd in. Met de achterwielen van zijn pick-up creëert hij een vloedgolf van bruin water die per ongeluk vier vrouwen overspoelt. Hij heeft het zelf niet door. Hij zit druk telefonerend achter het stuur. Simango lijkt zelfs niet te horen dat de vrouwen hem uitschelden. “Asociale klootzak!”

De woedende vrouwen hebben op hun beurt waarschijnlijk niet door dat het hun burgemeester is die hun per ongeluk de volle laag geeft. Simango heeft niet, zoals de meeste toppolitici in Mozambique, een stel agenten dat hem escorteert. Hij heeft niet eens een chauffeur. Terwijl hij de elf dagen nadat cycloon Idai zijn stad Beira zwaar beschadigde toch echt non-stop door de stad racet. En hij staat graag iedereen te woord die hem belt. Dus is tegelijk rijden en bellen soms onvermijdelijk.

Simango presenteert zich als een man van het volk. Ook vandaag staat hij met opgerolde mouwen in de blubber in de door de storm zwaar getroffen sloppenwijk Munhava. Zijn spijkerbroek is vies, het T-shirt onder zijnopen geknoopte lichtblauwe blouse ongewassen. “Het is belangrijk dat ik als burgemeester laat zien dat ik fysiek wil meehelpen met het puinruimen in de stad”, legt hij uit. “Want we moeten de crisis met z’n allen oplossen.”

Landelijke verkiezingen

Simango werd in 2003 burgemeester van Beira, als lid van Renamo, de grootste oppositiepartij in het land. Zes jaar later splitste hij zich met een eigen partij af. In 2018 werd hij met zijn MDM bij de lokale verkiezingen in Beira veruit de grootste, met 45 procent van de stemmen. Regeringspartij Frelimo bleef steken op 29 procent.

Ongetwijfeld snapt Simango dat de huidige crisis een uitgelezen kans biedt om zijn populariteit verder te vergroten. Later dit jaar zijn er landelijke verkiezingen in Mozambique, waaraan hij meedoet als presidentskandidaat. Maar of het nu strategie is of oprecht, het werkt: Simango staat er na cycloon Idai bij veel mensen in zijn stad een stuk beter op dan de landelijke Frelimo-regering.

“Simango ging in de dagen na de storm letterlijk van deur tot deur”, zegt Eloy da Silva (60) bijvoorbeeld door het luik van zijn hotdogkraam aan het strand van Beira. “Hij informeerde ook bij mij persoonlijk hoe het met me ging. President Filipe Nyusi is slechts geïnteresseerd in de televisiecamera’s.”