De 'Poort van de Hel' is het afvoerputje van Parijs, en bewoners zijn het zat

Alex Chargueraud stapt altijd een station eerder uit. De crackverslaafden die rondspoken op Porte de la Chapelle - de halte op een steenworp afstand van zijn voordeur - mijdt hij liever. "Ze bedelen en zijn soms agressief", zegt de 19-jarige student die al bijna zijn hele leven in deze buurt van Noord-Oost Parijs woont.

Kalm is het eigenlijk nooit geweest in dit arme deel van de hoofdstad, beaamt Chargueraud. "Maar het loopt hier nu echt uit de hand, La Chapelle is totaal verloederd. Het eerste wat toeristen zien die vanaf het vliegveld Roissy en de snelweg A1 komen, zijn bergen afval en menselijke wrakken."

Naguim Aouchiche, uitbater van brasserie Le Celtic, knikt instemmend. "De 'Poort van de Hel' is een terechte bijnaam. Junks vallen klanten lastig en gooien overal troep neer. Ze vechten met dakloze migranten die je hier ook heel veel hebt. En anders gaan rivaliserende bendes sigarettenverkopers elkaar wel te lijf met knuppels en messen."

Zelfs hulporganisaties ontvluchten La Chapelle. De ngo Solidarité Migrants Wilson besloot deze week te stoppen met het uitdelen van ontbijt. Omdat de risico's voor de vrijwilligers te groot zijn en om de autoriteiten tot ingrijpen te manen. 'La Chapelle is buitengewoon gevaarlijk geworden', staat in een verklaring. 'En de sanitaire omstandigheden zijn rampzalig.' Ongeveer 700 mensen, meestal kansloze Afrikaanse asielzoekers die niet naar een opvangcentrum buiten de stad willen, moeten zich behelpen met twee waterpunten en enkele urinoirs die in de hitte een onverdraaglijke stank verspreiden.

Terwijl Aouchiche staat te praten, wankelt achter zijn rug een graatmagere prostituee op hoge hakken zijn zaak in. Ze speurt een grote asbak in het gangpad na op peuken. "Het is echt een plaag", hervat Aouchiche zijn betoog, nadat hij haar kalm heeft weggestuurd. "Wat wij de 'crackheuvel' noemen is eind juni ontruimd. Maar binnen twee dagen waren ze allemaal terug." Auouchiche wijst op zijn onderarm: "Je hebt daar ratten die zo lang zijn, 50 centimeter."

Hielen lichten

Dat de gemeente Parijs ondanks die stilte met de Porte de la Chapelle in zijn maag zit, is duidelijk. Toen het Internationaal Olympisch Comité Parijs vorig jaar aandeed met het oog op de spelen van 2024 die in de Franse hoofdstad plaatsvinden, was La Chapelle drie dagen lang brandschoon en stond er overal politie. De delegatie had zijn hielen nog niet gelicht, of het 'normale leven' hernam weer zijn loop.

Pierre Liscia, namens de rechtse oppositiepartij Les Républicains lid van de deelgemeenteraad van het negentiende arrondissement waar La Chapelle bijhoort, slaat al enige tijd alarm. Dat er niets gebeurt, heeft alles te maken met de status van de buurt, denkt hij. "Er zijn hier geen toeristische attracties en geen ambassades of ministeries. Als er schaarse middelen zoals politieagenten te verdelen zijn, dan staat La Chapelle onderaan het lijstje."

De drugsverslaafden zouden volgens Liscia gedwongen opgenomen moeten worden, meer politie zou moeten optreden tegen de vervuiling. Een groep bewoners, onder wie Aouchiche, is van plan volgende maand, als de zomervakantie voorbij is, de rondweg te blokkeren om deze eisen kracht bij te zetten. "Dat is de enige manier om gehoord te worden in dit land."