De pinpas gaat verdwijnen, betalen doen we straks met tokens en met ons lichaam

Hoe zou die nieuwe stoel in de huiskamer staan? Als het aan creditcardmaatschappij Mastercard ligt, is dat binnenkort geen gok meer. Scan je huiskamer met je telefoon in een virtual-realitybril. Zoek de nieuwe stoel op in een online catalogus. Plaats hem in de ruimte. Tevreden? Met de speciale bril hoef je slechts naar de betaalknop te kijken, meer niet. De techniek scant je ogen en de transactie is geregeld.

De toekomst is dichterbij dan je denkt, zegt Corinne Raes van Mastercard Europa lachend. Ze staat in Amsterdam RAI op Money 20/20, de grootste beurs voor de financieel-technische sector van Europa. De beurs wordt jaarlijks gehouden in de Verenigde Staten, Singapore en China, en is dit jaar voor het eerst in Amsterdam. Internationale bedrijven, banken en fintech-bedrijven laten hier drie dagen lang het nieuwste van het nieuwste zien op het gebied van betalen.

Is het wel veilig, dat slimme betalen? Ja, net zo veilig als de bankpas of contant geld, zegt Raes met een zucht

Zoals de slimme ring of het slimme horloge van Mastercard. Ze staan naast elkaar in een mooie vitrinekast, en lijken op het eerste gezicht niet meer dan sieraden. Maar binnenin zit een 'mastercard-token', een techniek die het horloge of de ring met jouw creditcard verbindt. Ieder item krijgt een andere token. Dus als je je horloge verliest, hoef je alleen het token te blokkeren. De creditcard werkt gewoon nog.

Het slimme horloge van Mastercard waarmee contactloos betaald kan worden. © Jean-Pierre Jans

Niet meer langs de kassa In de hoek van de stand staat nog zo'n wonder: de slimme spiegel voor in het pashokje. De spiegel heeft een touchscreen waarmee je de winkelbediende laat weten dat je een andere maat wil. Wil je zien hoe het T-shirt met ochtendlicht staat? Of in de nachtclub? De spiegel past het licht aan. Tevreden? Druk op het touchscreen, houd je slimme horloge of telefoon bij de spiegel en je hebt betaald. De winkelbediende wordt geïnformeerd, je hoeft niet meer langs de kassa. Leuk, dat slimme betalen. Maar is het wel veilig? Ja, net zo veilig als de bankpas of contant geld in de portemonnee, zegt Raes met een zucht. Ze snapt het wel, al die innovatie is voor veel mensen spannend. Maar het is niet tegen te houden. De tekst gaat verder onder de afbeelding © Brechtje Rood Dat zegt ook Daniël van Delft van creditcardmaatschappij Visa. En het gaat hard. Binnenkort bestelt de koelkast zelf de magere melk bij de Albert Heijn als die op is, zegt hij. De auto betaalt zelf het tanken. Je praat tegen de auto en die regelt dingen voor je. Betalen gaat met een 'token' die je betaalkaart verbindt met de dingen om je heen. Ver van ons bed is dit niet, zegt Van Delft . Hij geeft het nog vijf jaar, dan gebruikt iedereen dit, zegt hij. "Bij Visa zijn we er klaar voor." Het wachten is tot het volgens de grote banken kan, zegt hij. Het moet veilig zijn en volgens de wet gebeuren. Banken zijn er inderdaad mee bezig, bevestigt Eric Tak, hoofd van ING-betalingen. Alleen oudere mensen hebben binnenkort nog een pinpas, verwacht hij. Eerst komt mobiel betalen in zwang. Dan volgt het betalen met dingen om ons heen, zoals het horloge of de auto. De pinpas gaat er helemaal uit. Betalingen doen we dan met tokens en met ons lichaam, zoals met een vingerafdruk, een iris-scan of stemherkenning. Contant geld is nog steeds populair. En soms gewoon nodig Oscar Nieboer, betaalservice Paysafe Voor veel mensen gaan deze ontwikkelingen snel, zegt ook Tak. Toch zijn ze er ontvankelijk voor, zegt hij. "Toen contactloos betalen werd ingevoerd, hebben maar weinig mensen de functie uitgezet." De consument wil volgens hem gemak en veiligheid. En vooral ook het gevoel van controle behouden - de koelkast moet dus wel toestemming vragen, voor hij zelf de melk opnieuw bestelt. De pinpas gaat er dus uit, maar contant geld blijft, verwacht van Daniël van Delft van Visa. Contant geld is nog steeds populair. En soms gewoon nodig. Dat zegt ook Oscar Nieboer van betaalservice Paysafe. "Kijk maar naar Londen", zegt hij. Daar brak vorige week chaos uit doordat Visa niet werkte. Mensen strandden bij de benzinepomp, in restaurants en de supermarkt. Voor de betaalautomaat stonden lange rijen. Niets is 100 procent veilig, zegt Nieboer. Contant geld zal lang blijven bestaan. Voor de zekerheid.

