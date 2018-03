De pinautomaat heeft zijn beste tijd gehad

In 2008 stonden er in Nederland 9503 geldautomaten. Begin dit jaar waren dat er nog maar 7814. De redenen: het gebruik van contant geld daalt razendsnel en ramkraken maken automaten duur. Daarom gaven de grote drie banken het beheer van die machines in handen van Geldservice Nederland (GSN). Dat herziet het aantal geldautomaten radicaal. In twee jaar tijd verdwijnt een kwart.

In veel steden staan dicht bij elkaar pinautomaten van diverse banken. In plaats daarvan komt er één uniform apparaat dat alle klanten dezelfde limiet en service biedt, zoals het saldo opvragen. De Nederlandsche Bank (DNB) steunt dit plan naar Scandinavisch voorbeeld, maar kijkt nadrukkelijk mee, aldus een woordvoerder. DNB onderzoekt sinds 2010 contante betalingen. Dat aantal neemt gestaag af, net als de waarde ervan: we pinnen minder vaak uit de muur en nemen dan minder op.

2015 was het jaar van de omslag; toen betaalden Nederlanders voor het eerst vaker met hun betaalpas dan met contant geld. Sindsdien gaat het snel. In 2016 was het aantal cashbetalingen 45 procent, dit jaar streven de banken naar 40 procent, meldt de Nederlandse Betaalvereniging die de cijfers bijhoudt.

Angst voor plofkraak

Daarbij kwam een aantal heftige ram- en plofkraken. Betere beveiliging en teruglopend gebruik maken het beheer van de geldautomaten duurder. Waar ABN Amro in 2013 nog 1441 automaten had, zijn dat er nu 1340, ruim honderd minder, zegt woordvoerder Jarco de Swart: “Wij sluiten geen automaten wegens overvalrisico. Wel verwijderen wij ze soms ná een plofkraak of wegens angst van omwonenden daarvoor.”

De reden dat mensen minder geld uit de muur trekken is de enorme toename van elektronisch betalen, in de winkel en thuis. Internetaankopen met iDeal schoten omhoog van 222 miljoen keer in 2015 naar 378 miljoen vorig jaar. In de winkels is contactloos pinnen dé hit van de banken. In 2014 werd het geïntroduceerd, in 2016 al werd het al 629 miljoen keer gedaan, vorig jaar ruim anderhalf miljard keer. Het totale aantal pintransacties stijgt jaarlijks zo’n 10 procent.

Een andere stijger is retourpinnen, waarbij de klant zijn aankoop ruilt en het aankoopbedrag terugontvangt, en het gebruik van mobielbankieren-apps. ‘Een tikkie sturen’ is de laatste manier om bij het uitgaan makkelijk een klein bedrag naar een kennis over te maken. En de introductie van betalen met de smartphone is de volgende klap voor het papiergeld.