Als klanten hem opbelden, waren ze vooral boos. Martijn Doets (35) werkte in de branche waar het op z'n zachtst gezegd al jaren 'niet lekker' ging, de pensioen consultancy. Hij voelde zich omgeven door negativiteit: er werd bezuinigd en ontslagen, zijn collega's waren overwerkt, zijn klanten verongelijkt. Doets zelf vond het 'om depressief van te worden', en ging op zoek naar het tegenovergestelde: wat maakt iedereen blij?

Zo luidt de korte versie van het verhaal van de pensioenmeneer die ijscoman werd. In de langere versie vond Doets op internet een enigszins technisch boek van een Italiaanse ijsmeester en werd gegrepen door diens filosofie. Hij was slechts op zoek naar een recept voor een dessert, maar verloor zich in de bijna muggenzifterige nadruk die de ijsmeester legde op precies de juiste ingrediënten. "Net zo lang sleutelen tot het perfect is - dat fascineerde me. Ik keek om me heen en besefte dat er heel vaak een andere motivatie ten grondslag ligt aan de dingen die we doen: het moet snel, makkelijk, goedkoop."

Niks romantisch

Doets knutselde in zijn keuken aan zijn dessertijs en concludeerde: dit is in elk geval heel leuk. Hij vroeg zijn vrouw of ze het goed vond als hij in Italië een professionele ijscursus ging volgen - 'dan zien we daarna wel verder'. Ze vond het goed. Ze werkte zelf ook in de financiële dienstverlening, ze wist hoe het was. Doets kwam terecht in een klas met aspirant-ijsondernemers van over de hele wereld: Zuid-Korea, Nigeria, de Bahama's. 's Ochtends volgden ze theorieklasjes over de scheikundige samenstelling van room, 's middags liepen ze in witte jassen door ijslaboratoria.

Doets leerde er een hoop, maar de cursus voldeed niet aan z'n verwachtingen. Niks romantische queeste naar het perfecte ingrediënt, de ijsmakers leerden hem dat je één 'basismix' maakt, waaraan je smaakpasta's toevoegt. "Een paar theelepels 'tiramisu-smaak' voor tiramisu-ijs, of 'cookies&cream'-smaak of 'dropsmaak'."

Het is net als met kinderen krijgen: dat komt ook nooit uit, maar dat betekent niet dat je het niet moet doen

Bij thuiskomst had Doets twee dingen besloten: hij ging ijs maken, maar wel op zijn manier. "Met alleen de ingrediënten die je erin verwacht. In een tiramisu-ijsje moet dus eigeel, koffie, mascarpone, een beetje likeur. En als het bloedsinaasappelijs niet knalrood wordt, dan laat ik hem flets rood - zonder kleurstoffen dus." Doets besefte ook dat het lastig zou zijn zich van alle andere ijsverkopers te onderscheiden met alleen zijn ingrediëntenverhaal. Bovendien: over smaak valt niet te twisten. "Ik wilde me ook in vorm onderscheiden. Schepijs doet iedereen al." Op internet kwam Doets de zogenoemde popsicles tegen: een handgemaakte ijslollie. Dat bestond nog niet in Nederland. Hij waagde het erop.

