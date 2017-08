De ouderwetse kniebuiging is terug in het beweegadvies van de Gezondheidsraad

Traplopen of ‘herhaald opstaan’ zijn ook voorbeelden van dit soort oefeningen. Inmiddels is onomstotelijk bewezen dat het trainen van de grote spiergroepen voorkomt dat iemand valt, met botbreuken en andere gezondheidsproblemen als gevolg.

De nieuwe beweegnorm wordt door ruim de helft van de Nederlanders niet gehaald

Op verzoek van minister Schippers (volksgezondheid) keek de Gezondheidsraad of de huidige richtlijn, bijna twintig jaar oud, nog overeenkomt met het onderzoek sinds die tijd. Daarom is de nieuwe eis toegevoegd. Verder verandert er niet veel. Hoe meer men beweegt hoe beter, maar het hoeft niet zo sterk door de week verspreid als in de huidige richtlijn. Die vereist minstens vijf keer per week een half uur ‘matig intensief’ bewegen, maar van de Gezondheidsraad hoeft de Nederlander niet zo vaak in beweging te komen: als men die 2,5 uur per week maar haalt. Wandelen of fietsen vallen in deze categorie.

Kinderen nog steeds een uur per dag bewegen Kinderen kunnen het best drie keer per week spierversterkende oefeningen doen, maar het advies hen dagelijks een uur te laten bewegen blijft ongewijzigd. Mensen ouder dan 55 jaar moeten de krachttraining aanvullen met balansoefeningen, omdat ze een groter risico op een val lopen. Er is nog veel werk aan de winkel, want de nieuwe beweegnorm wordt door ruim de helft van de Nederlanders niet gehaald. De Gezondheidsraad waarschuwt ook dat langdurig zitten niet gezond is. Toch staat het onderzoek naar dit zogeheten sedentair gedrag nog in de kinderschoenen, zodat de wetenschappers zich niet wagen aan concrete zitnormen.

