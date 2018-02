De opmars van de voetbalheldenbuurt

Er zijn in ons land ruim 150 straten die verwijzen naar voetbal, zo staat in de 'Bosatlas van het Nederlandse voetbal'. Abe Lenstra is de populairste voetballer bij de straatnamencommissies met vernoemingen in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Heerenveen, Oldenzaal en Rosmalen. In Almere is zelfs de naam van Kick Wilstra vastgelegd, de voetbalstripheld uit de jaren vijftig.

Wie alle vijf de straten eens met de fiets wil bezoeken, moet er wel een middagje voor uittrekken

De meeste van deze voetbalstraten zijn nog aardig vers, alhoewel de eerste oproep voor zulke straatnamen al in 1925 in De Haagsche Courant stond. 'Waarom geen plan geopperd een voetballerswijk te stichten?,' opperde de auteur van de rubriek In en om Den Haag. 'Gezien ook de mentaliteit van de hedendaagse jongelieden, vind ik een voetbalheldenbuurt even mooi als een zeeheldenbuurt.' De tijd was er nog lang niet rijp voor, want sport had in onze vooroorlogse samenleving te weinig maatschappelijk aanzien voor dergelijk eerbetoon.

In onze tijd speelt de sport een veel grotere maatschappelijke rol dan in 1925. Het was daarom wachten totdat Amsterdam eindelijk eens het besluit nam om een straat naar Cruijff te vernoemen. Bijna twee jaar na zijn dood is bekendgemaakt dat het Stadionplein bij het Olympisch Stadion zijn naam gaat dragen. 'Vanwege de historische binding met Cruijff, heeft het college van b. en w. besloten het Stadionplein naar hem te vernoemen', zo luidt de officiële verklaring. En dat is óók waar, omdat Cruijff graag een kroketje bij de Febo haalde op het Johan Cruijffplein in oprichting.

Tot nu toe werden in Amsterdam vier straatnamen vernoemd naar Ajacieden: Wim Anderiesen in Geuzenveld, Rinus Michels in West, Bobby Haarms in de Sportheldenbuurt op het Zeeburgereiland en Daan Roodenburgh in Noord. In het laatste geval weet de gemiddelde Ajax-supporter alleen waarschijnlijk zelf niet dat Roodenburgh de architect was van Ajax-stadion De Meer, want dat wordt nergens vermeld. Deze vijf straten, inclusief het Cruijffplein, liggen in alle hoeken van de stad. Wie ze allemaal eens met de fiets wil bezoeken, moet er wel een middagje voor uittrekken.