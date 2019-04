De onbekende vrouw met blauwe ogen krijgt laatste eer in Amsterdam: ‘Ze is hier als mens begraven, met liefde’

“Ik hoop niet dat half Nederland op de stoep staat”, zegt dichter Joris van Casteren donderdag vlak voor de begrafenis van een inmiddels nationaal bekende vrouwenromp. Hij zal er het woord voeren. Zijn gedachte is gebaseerd op de uitzending van ‘Opsporing Verzocht’ deze week.

Daarin pakte de politie het groots aan met een emotioneel appèl aan het publiek: Wie kent haar? Ook is er de uitnodiging afscheid te nemen van de onbekende. Haar romp is in januari aangetroffen op de Zuider IJdijk in Amsterdam, in een dure Samsonite koffer.

“Het raakt mij het meest dat degenen die haar vermoordden niet alleen haar leven, maar ook haar identiteit wilden wegnemen”, licht Van Casteren deze regels uit het gedicht toe. “Nu is zij niet compleet, onaf. Het is wel en niet haar lichaam.” Na een dienst in de aula brengen dragers haar eenvoudige houten kist naar het veldje voor onbekende doden.

Van Casteren is coördinator van Eenzame Uitvaart, de stichting die eenzame en onbekende doden in de hoofdstad met een gedicht naar de laatste rustplaats begeleidt. Hij was vorige week bij de politiereconstructie van de vondst van de koffer met de lugubere inhoud, vlakbij een nieuwbouwwijk. Daarna schreef hij een gedicht, dat hij in de aula voordraagt.

De oproep bezorgde de dichter gemengde gevoelens: “Het is mooi als mensen haar de laatste eer komen bewijzen, maar het moet geen happening worden. Het moet een waardige uitvaart zijn.” Dat laatste wordt het, ’s middags op begraafplaats Sint Barbara in Amsterdam.

Geen wegwerpartikel

Uiteindelijk begeleiden zo’n dertig mensen uit de wijde regio de onbekende vrouw naar haar graf. “Ik vertegenwoordig degenen die van haar houden en van wie zij hield”, verklaart Cees de Wolf (69) na afloop. “Het is de daders niet gelukt haar als wegwerpartikel achter te laten. Ze is hier als mens begraven. Met liefde.”

De politie hoopt met veel media-aandacht op een doorbraak in het onderzoek. © Jean-Pierre Jans

De politie meldt dat het gaat om een jonge Europese vrouw. Het is bijzonder dat dankzij snelle ontwikkelingen in DNA-onderzoek tegenwoordig kan worden bepaald dat de onbekende vrouw bruin haar en blauwe ogen had – hoewel vooralsnog slechts haar romp is gevonden. Haar feestelijke outfit, de koffer, plus de professionele wijze van wegwerken van het lichaam, voeden vermoedens van betrokkenheid van een prostitutienetwerk. Isotopenonderzoek wijst er volgens de politie op dat ze de laatste maand voor haar dood in Nederland verbleef. De zes tot dertien maanden daarvoor woonde ze elders.

De tv-uitzending was drieledig, vertelt politiewoordvoerder Marijke Stor die ook bij het afscheid is: “We deelden nieuwe informatie, zoals haar kleding en cupmaat. Er is een beloning uitgeloofd van 15.000 euro voor tips. En we gaven kijkers de kans de vrouw de laatste eer te komen bewijzen.”