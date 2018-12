De nieuwste mensensmokkelroute naar Engeland: met een bootje het Nauw van Calais over

Makkelijk is het allerminst, zei de Britse minister van binnenlandse zaken. Dat er nu opeens, in twee maanden tijd, 220 mensen per rubberboot probeerden het Kanaal over te steken, noopte Said Javid er al toe zijn vakantie in Zuid-Afrika af te breken. In plaats daarvan overlegde hij maandag met zijn Franse collega-minister van binnenlandse zaken en met zijn ambtenaren in eigen land.

In het Verenigd Koninkrijk heet de toename aan bootjes die het Kanaal passeren al de ‘migratiecrisis’, al zijn de aantallen veel kleiner dan de vorige keer dat dat woord in zwang was – in 2015 kwamen er 10.000 mensen per dag aan op de Griekse kust.

Zondag werden zes Iraanse mannen aantroffen op een strand in de buurt van Dover. Met deze groep erbij komt het aantal mensen dat probeerde het Kanaal over te steken op meer dan honderd in één kerstvakantie. Twee dagen eerder waren er twee boten met mannen uit Iran en Syrië, met kerst werden veertig mensen in bootjes ontdekt. Aan de Franse kant zouden in de afgelopen drie weken al 95 migranten die waren ingescheept zijn teruggehaald. Zeven mensensmokkelaars zijn gearresteerd.

Het is een zeer drukbevaren route, waar zware vrachtschepen nauwelijks kunnen uitwijken voor een klein scheepje, als ze dat al zien

Grote gevaren Of Javid de nieuwe, uiterst gevaarlijke oversteekpogingen kan oplossen, is niet heel zeker. “De redenen voor de toename van het aantal oversteken zijn ingewikkeld en liggen in veel gevallen buiten onze macht”, schreef Javid al in de Daily Telegraph. Met zijn Franse collega Christophe Castaner besloot hij tot een ‘actieplan’, dat inhoudt dat later deze week de patrouilles worden verscherpt, mensenhandelaren harder worden aangepakt en potentiële migranten gewezen op de grote gevaren die het oversteken van het Kanaal met zich meebrengt. Het is een zeer drukbevaren route, waar zware vrachtschepen nauwelijks kunnen uitwijken voor een klein scheepje, als ze dat al zien. Volgens Javid waagt een groeiend aantal migranten het er toch op, onder meer vanwege de enorme hoeveelheid veiligheidsmaatregelen die bij Calais zijn genomen om te voorkomen dat migranten zich in of onder overstekende vrachtwagens verstoppen. Ook wijst hij naar de georganiseerde misdaad als oorzaak, net als de voortdurende instabiliteit in het Midden-Oosten. Javid zegt zijn land bereikbaar te willen houden voor politieke vluchtelingen, maar schrijft ook: “We zullen niet toestaan dat roekeloze criminelen profiteren van de meest kwetsbare mensen op de wereld.”

Vrees In het Verenigd Koninkrijk gaan stemmen op om de vier specialistische boten die het land inzet om op de Middellandse Zee te patrouilleren, terug te roepen. Eén zo’n schip, dat in staat is om in één keer meerdere migrantenboten te redden, verkent op dit moment al het Nauw van Calais. De linkse oppositie intussen beschuldigt de regering ervan de situatie op te kloppen. “Nu de brexit eraan komt en er in januari moet worden gestemd over het plan van premier May met de EU, heeft de regering er belang bij om migratieproblemen op te kloppen”, zei Labour-politica Diana Abott. “De vrees voor golven migranten moet meer mensen klaarstomen om voor het akkoord te stemmen.” Zeker is dat de oversteek uiterst gevaarlijk is. Dat het migranten nu een aantal keer is gelukt om de overkant te bereiken, is meer geluk dan wijsheid, en te danken aan zacht weer en relatief rustig vaarwater. Er wordt gevreesd dat smokkelaars de vakantieperiode hebben afgewacht omdat er dan door vakanties minder patrouilles zullen zijn.

