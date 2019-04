De Nederlandse toerist laat zich niet afschrikken door een aanslag

De zes vluchten van TUI naar Sri Lanka gaan deze week gewoon door. Ook de ruim tweehonderd Nederlanders die daar via het TUI-merk Kras zijn, blijven op het eiland. “We kregen slechts enkele telefoontjes van bezorgde boekers”, zegt Anke van Nieuwenhuizen namens TUI, de grootste online reisverkoper.

Samen hebben de touroperators negentig procent van de Nederlandse markt in handen, aldus Mirjam Dresmé van de Algemeen Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR). Zij gebruiken de reisadviezen van het ministerie van buitenlandse zaken als richtlijn. Sri Lanka is geel op de website: alert blijven, maar oké. Hoe triest en ernstig de situatie ook is, zegt Dresmé: “Een grote aanslag is slechts een momentopname. De groepsreizen daarheen gaan gewoon door.”

“Reizigers reageren de afgelopen jaren heel anders op een aanslag dan vijftien jaar geleden”, constateert zij. “Helaas zijn we eraan gewend dat het overal kan gebeuren. Daardoor stappen we er ook eerder overheen.” De woordvoerder van TUI onderschrijft dit: “Onze reizigers vliegen deze week vol vertrouwen met het vliegtuig naar Sri Lanka”, aldus Van Nieuwenhuizen. Per jaar vervoert TUI zo’n 15.000 reizigers naar het eiland. “Het is enorm in populariteit gestegen.”

Hoe snel precies na een incident het toerisme op een bestemming weer op gang komt, verschilt wel. Dit hangt bijvoorbeeld af van waar en in welke periode iets gebeurt en het aantal doden. “Een aanslag in Egypte heeft in november meer impact dan een aanslag in Spanje, omdat de winter in Egypte goed is en het land dan een betere bestemming is dan Spanje”, zegt Dresmé.

Zon en goedkoop

Ook gruwelijke aanslagen dichterbij, in Duitsland (Berlijn, kerstmarkt 2010), Frankrijk (2015, 2016) en België (2016), wennen blijkbaar. Zij leveren hetzelfde toeristische patroon op: Eerst een tijdelijke terugloop in het aantal bezoekers, en dan gaan de Nederlanders er weer heen. De buurlanden staan steevast in de top-4 van bestemmingen. De economie draait goed, en het toerisme blijft groeien. De negeer-de-jihad-aanslagentrend zal aanhouden. Dresmé: “Als je het hele jaar gewerkt hebt, wil je er echt wel uit.”

Nederlanders zijn vooral gek op zon, en op goedkoop. In haar woorden: een goede prijs-kwaliteitverhouding. Turkije heeft zich na mindere jaren door diverse aanslagen (Ankara ruim 200 doden in 2015, tien dode Duitsers in 2016) en alle onrust onder president Erdogan weer teruggevochten in de top-10 van Nederlandse bestemmingen. Die bestaat verder alleen uit Europese landen. Blijkbaar is het grote aantal politieke gevangenen in het land evenmin een factor van belang. Strand wel. “De enorme hoeveelheid kilometers aan de Turkse Rivièra is aantrekkelijk”, aldus Dresmé.

Bij TUI staat Turkije met Egypte in de top-5 van medium bestemmingen (niet ver, niet dichtbij). Egypte zat sinds de Arabische Lente in 2010 in een diep toeristisch dal. Later vielen er honderden doden bij diverse aanslagen op toeristische doelen. Maar ex-generaal Sisi bracht als leider sinds 2014 toch ook stabiliteit. “Egypte is sinds 2017 weer helemaal terug als vakantiebestemming”, aldus TUI. “Het laat een constante stijging zien, zowel voor wintervakanties als voor zomervakanties.”

Voor 244 euro kun je bij TUI een week naar Sousse in Tunesië. Inderdaad, precies daar waar aanslagplegers in 2015 met een bootje een resort aanvielen en 38 toeristen doodden. Sinds het najaar van 2017 biedt TUI het land weer aan. De ANVR bevestigt nogmaals: “De impact van een aanslag is van korte duur.”