De Nederlandsche Bank is blij met beperking van de hypotheekrenteaftrek

Ruim de helft van de uitstaande hypotheekschuld bestaat nog altijd uit leningen waarop niet wordt afgelost. De president van De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot maakt zich daar zorgen over, zo laat hij maandag in een toelichting op het halfjaarlijkse Overzicht Financiële Stabiliteit weten. Als mensen met een aflossingsvrije hypotheek onvoldoende zelf sparen, kunnen zij volgens Knot aan het einde van de looptijd van hun hypotheek voor vervelende verrassingen komen te staan.

Sommige mensen zullen hun huis dan moeten verkopen, omdat het te duur is om in te blijven wonen. Helemaal als hun inkomen na hun pensionering lager is dan nu. En wanneer het lukt om de hypotheekschuld 'door te rollen', kunnen ze aanlopen tegen strengere leennormen dan op het moment dat ze lang geleden de hypotheek afsloten.

Het is tijd om de relatief hoge berg aan hypotheekschulden te verkleinen en Nederland daarmee minder kwetsbaar te maken voor economische schommelingen. Daarvoor moet de hypotheekrenteaftrek sneller omlaag worden gebracht, evenals de zogenaamde loan to value , de leennorm voor hypotheken. De uitgelekte plannen van het nieuwe kabinet voor een versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek, klinken de DNB-president dan ook als muziek in de oren.

Oververhitte steden

Ook de ontwikkeling op de grootstedelijke woningmarkt, met Amsterdam voorop, heeft de aandacht van DNB. Knot ontkent niet dat daar tekenen van oververhitting aanwezig zijn, maar nuanceert dit door Amsterdam te vergelijken met andere grote steden. Knot: "Wat er nu in Amsterdam gebeurt op de woningmarkt zie je wereldwijd ook in andere grote steden, zoals Berlijn, Sydney en Kaapstad. Overal zie je een toenemende dichotomie tussen grote steden en de rest van een land."

De zorg van Knot zit vooral in de manier waarop de transacties op de huizenmarkt momenteel tot stand komen

Volgens hem vindt er mondiaal veel waardecreatie plaats in de grote steden en daar willen mensen bij zijn. Ze willen er niet alleen werken, maar ook wonen. Dat geldt ook voor Amsterdam, alleen is daar, doordat de middenhuursector niet goed is ontwikkeld, sprake van een enorme vraag en een zeer beperkt aanbod. Dat leidt tot enorme prijsstijgingen.

De zorg van Knot zit niet zozeer in de snelle prijsstijgingen, maar vooral in de manier waarop de transacties op de huizenmarkt momenteel tot stand komen: "In 15 minuten zoveel mogelijk mensen in een huis drukken en vervolgens laten bieden met gesloten enveloppen." Hij vindt dat geen goede ontwikkeling. Door de grote druk op de huizenmarkt worden huizen in Amsterdam en andere grote steden steeds vaker verkocht zonder technische keuring of voorbehoud van financiering. "In Amsterdam gaat al meer dan 65 procent van de huizen boven de vraagprijs weg. Het risico neemt toe dat mensen meer bieden dan ze eigenlijk willen of kunnen betalen. Ze maken dan eigenlijk een te grote financiële stap, waarvan je je kunt afvragen of dat verstandig is."

Omdat de forse stijging van de huizenprijzen in de grote steden nog niet gepaard gaat met een forse groei van de hypothecaire kredietverlening, ziet hij nog geen negatieve invloed op de financiële stabiliteit in Nederland. Zonder op de stoel van een ander te willen zitten is Knot wel van mening dat er meer huurwoningen in het middensegment zouden moeten komen om een meer evenwichtige woningmarkt te krijgen. De sleutel ligt volgens hem bij de gemeentes. Die moeten meer grond oormerken voor dit segment huurwoningen.

