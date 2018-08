De nachtmerrie van boer en brandweerman: een stalbrand

Het geluid van krijsende varkens, dat vergeten brandweermannen nooit meer. “Het zijn vreselijke klussen”, zegt Roelf Knoop van Brandweer Nederland. De kans op een stalbrand is weliswaar niet groot – in 2017 waren er volgens cijfers van de brandweer 47 stalbranden, bij 28 kwamen dieren om – maar als het gebeurt is het verschrikkelijk, zegt Alfred Jansen van boerenbelangenorganisatie LTO Nederland. “Het heeft een enorme impact. Op de boer en op de omgeving.”

De Dierenbescherming, het Verbond van Verzekeraars, Brandweer Nederland, LTO Nederland en de Producentenorganisatie Varkenshouderij lanceerden deze maand een actieplan om stallen brandveiliger te maken. Het is het tweede, het eerste plan resulteerde onder meer in strengere eisen voor nieuwe stallen. Maar omdat de meeste stallen gebouwd zijn voor die in 2014 van kracht werden, heeft dat nog niet geleid tot minder branden en minder dode dieren.

In 2016 verbrandden, volgens de evaluatie van het vorige actieplan, zo'n tweehonderdduizend runderen, kalveren, varkens en kippen. Dierenactivisten eisen maatregelen, maar het is niet gemakkelijk om dieren uit een vuurzee te redden, zeggen zowel de boeren, de brandweer als de Dierenbescherming.

Daar komt bij dat oplossingen als openklappende deuren om dieren een vluchtweg te bieden, de brand alleen maar heviger maken. Er komt in zo’n geval een enorme dot zuurstof bij het vuur. “We gaan nader onderzoek hoe we het voor dieren makkelijker kunnen maken om te vluchten”, zegt Jansen.

“Kippen, varkens en in mindere mate runderen vertonen geen vluchtgedrag”, zegt boer Jansen van LTO. “Ze zitten in hun habitat en willen daar niet uit.” De woordvoerder van de Dierenbescherming kent een verhaal van een boer die zijn geredde varkens in paniek terug de brandende stal in zag rennen. Kippen maken sowieso geen schijn van kans, zegt Knoop van de brandweer. “Die verbranden zo snel, het zijn net fakkels.” Koeien maken de meeste kans, omdat die vaker gewend zijn naar buiten te gaan.

Oorzaak vaak onbekend

De Dierenbescherming is daar blij mee maar een woordvoerder zegt ook: “Het mag allemaal wel een tandje meer en een tandje sneller. Wat moet je nog onderzoeken aan het nut van bliksemafleiders?” Aan de andere kant: “Een

bliksemafleider is duur en boeren krijgen er geen korting voor op hun verzekering. Daar hebben we het wel over gehad, maar het is niet in het actieplan gekomen.”

Branden worden volgens de brandweer vaak veroorzaakt door kortsluiting in de elektrische installatie, boeren die bijvoorbeeld lassen in de stal of door blikseminslag. Maar van het grootste deel van de branden is de oorzaak onbekend. “Omdat de brand te vernietigend is”, aldus brandweerman Knoop. Volgens hem is het voor de brandveiligheid vooral belangrijk dat elektrische installaties in een aparte ruimte staan en dat de stal wordt opgedeeld in compartimenten zodat vuur minder snel om zich heen kan grijpen.