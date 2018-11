De multiculti Tweebosbuurt in Rotterdam vreest de komst van yuppen

Nettie de Monte (69) heeft slapeloze nachten. De Tweebosbuurt waar ze 43 jaar met veel plezier woont, wordt gesloopt. Een brief van woningcorporatie Vestia ‘kwam aan als een mokerslag’, vier maanden terug. Verhuizen kost veel geld. Ze betaalt nu iets meer dan 400 euro huur per maand, als ze verhuist naar een huurwoning elders in Rotterdam zou dat zomaar meer kunnen worden. De gepensioneerde bibliotheekmedewerker, geboren en getogen Rotterdamse, kent iedereen in de wijk. Ze wil hier blijven.

Lees verder na de advertentie

De Tweebosbuurt in Rotterdam Zuid is rijp voor de sloop, meent de gemeente. Bovendien zou een mix van mensen beter zijn voor de sociale samenhang. Dus voor de bijna zeshonderd sociale huurwoningen komen koopwoningen en dure huizen in de plaats. Er blijven nog 130 sociale huurwoningen over.

Het is naïef te denken dat je met de bouw van dure huizen een wijk kan verbeteren Architect Jouke Post

Sloopwoede De portiekflats van begin vorige eeuw worden bewoond door mensen uit alle windstreken. Afgebladderd schilderwerk en smoezelige gevelplaten laten zien dat er de laatste jaren weinig aan onderhoud is gedaan. Eind jaren tachtig zijn de flats voor het laatst gerenoveerd. “Vestia heeft de boel laten verslonzen”, meent De Monte. Architect Jouke Post beticht de gemeente van ‘sloopwoede’. Hij was ruim dertig jaar geleden betrokken bij de grootscheepse renovatie van de buurt en inspecteerde recent de wijk. Hij zag scheuren noch verzakkingen, wel achterstallig onderhoud, maar dat is volgens hem te verhelpen. “Het is naïef te denken dat je met de bouw van dure huizen een wijk kan verbeteren. Een gezellige, prettige stad krijg je niet door botweg te slopen en een nieuwbouwwijk neer te zetten.” De Monte: “Het is een multiculturele wijk waar veel mensen voor elkaar opkomen. Wij hebben alle voorzieningen in de buurt: scholen, een zwembad, winkeltjes en openbaar vervoer dichtbij.” Zij snapt het niet. “Waarom moet ik weg voor mensen met geld op basis van onzin­argumenten?” Toen ze onlangs haar zegje deed tijdens een inspraakavond van de raadscommissie bouwen, wonen en buitenruimte in het gemeentehuis, zei ze het nog stelliger: “Ik voel me gediscrimineerd en gedeporteerd”. Ze drong aan op renovatie en onderhoud in plaats van sloop. De overvolle publieke tribune applaudisseerde. Ik had echt verwacht dat de wethouder er voor alle Rotterdammers zou zijn en niet alleen voor mensen met geld Nettie de Monte

Dure huizen Vestia-directeur Robert Straver zei op diezelfde bijeenkomst dat het grootste deel van de wijk toch echt plat moet. De corporatie meent dat de woningen gemiddeld genomen matig zijn. Er komen nieuwe woonblokken en de buurt krijgt een andere indeling. Directeur Straver vond een meerderheid van de raadscommissie aan zijn zijde: Vestia mag slopen en bouwen. De Monte is teleurgesteld. Actievoeren, een protestmars naar het Vestiakantoor, inspraak van buurtbewoners en deskundigen: het heeft blijkbaar niet geholpen. Donderdag volgt het formele raadsbesluit. “Verandering is ook weleens goed”, zei bouwwethouder Bas Kurvers (VVD) opgewekt aan het einde van de inspraaksessie. “Het is zwaar, maar wij doen het voor de stad.” Blijven wonen in de buurt is helaas niet mogelijk, zei ook Kurvers. Eerst is er sloop in 2020 en de herbouw is pas eind 2021 gereed volgens Vestia. De Monte en vele andere buurtbewoners betreuren dat. Zoals Grarda Pelger (79), zij woont er al 73 jaar. “Maak Tweebos geen yuppendorp met dure huizen”, zegt zij. Of Ahmed Abdilahi (38), de postbode die op zijn twaalfde uit Somalië naar Nederland kwam. Hij woont tien jaar met plezier in de wijk en zorgt geregeld voor zijn bejaarde buurvrouw. In de Tweebosbuurt bracht De Monte haar twee dochters groot en past ze nu op haar kleindochtertjes. “Straks woon ik kleiner, duurder, ergens weggestopt aan de rand van de stad. Ik had echt verwacht dat de wethouder er voor alle Rotterdammers zou zijn en niet alleen voor mensen met geld.”

Lees ook: