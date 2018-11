De Moskoviet heeft een voorkeur voor groot, groter grootst

Het is een plek die ik vanwege de drukte net zo lief mijdt en zeker in de weekends, als je er over de hoofden kunt lopen. Maar de Moskovieten zijn er dol op en kunnen er zo nodig een hele dag in doorbrengen, pendelend tussen de Okay-supermarket in de kelder, meer dan 400 winkels en ‘foedkorty’ - food courts.

In de rij voor brood

Nog maar een kleine drie decennia terug was boodschappen doen een ware kunst in Rusland. In de Sovjettijd kocht je niet - nee, levensmiddelen en andere benodigdheden moest je zien te ‘bemachtigen’. Dat kostte veel tijd en inspanning, maar wie de kunst goed verstond had een volle koelkast voor als er bezoek kwam. Het was de tijd van de rijen voor brood en zelfs kranten. Soms ontstond ergens een rij zonder dat je wist waarvoor. Altijd een goed teken, want daar was iets bijzonders te krijgen en daar kon je maar beter bij zijn. Bananen misschien, of sinaasappels.

Het communisme ging, het kapitalisme kwam. De winkelschappen raakten snel vol, al schokten de prijzen de door geldhervormingen verarmde Russen. Boodschappen doen werd wel minder inspannend, maar om je tas vol te krijgen bleef een fikse wandeling evengoed vereist.

Voor vers brood meldde ik me bij de kiosk van de broodfabriek. Zuivel was best te halen in het centrum en appelsap kwam als voorheen uit de plaatselijke 'Prodoekty' (Levensmiddelen), die al snel werd omgedoopt in het sympathieker klinkende 'Anastasia'. Compleet met stroef rijdende winkelwagentjes en een nog karig assortiment mocht die winkel zich trots de eerste supermarkt in onze straat noemen.