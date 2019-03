De moord op raadslid en activiste Marielle Franco houdt Brazilië een jaar later nog bezig

Het heeft een jaar geduurd: dinsdag werden twee voormalige politiemannen in Rio de Janeiro gearresteerd wegens de moord op het linkse activiste gemeenteraadslid Marielle Franco en haar chauffeur op 14 maart 2018. Eén agent wordt ervan verdacht te hebben geschoten, de ander zou de auto vanwaaruit dat gebeurde hebben bestuurd.

Dat deze agenten pas na een jaar zijn opgepakt, veroorzaakt veel ongenoegen bij dat deel van de bevolking dat het gedachtengoed van Franco deelt: ze kwam op voor seksuele minderheden, zwarten en de bevolking van de arme favela’s waaruit ze zelf ook afkomstig was. Voor Franco’s aanhangers staat vast dat de moord een politiek karakter heeft. Ze eisen dat nu ook snel de opdrachtgevers van de moord worden gevonden.

Gewapende bendes

Flávio Bolsonaro, nu senator, wordt in verband gebracht met de moord op Franco. Hij zou banden hebben met milities in Rio – gewapende bendes van voormalige politiemensen en militairen. In de periode dat hij parlementslid was van de deelstaat Rio de Janeiro zouden de echtgenote en de moeder van een militielid in zijn staf hebben gewerkt. Bolsonaro verklaarde niet verantwoordelijk te zijn geweest voor het in dienst nemen van deze vrouwen.

De politie gaat nu onderzoeken of er banden zijn tussen de twee gearresteerde agenten en verschillende milities die in Rio opereren. Volgens justitie zijn daar serieuze aanwijzingen voor.

De politiek zit intussen ook niet stil. De linkse Arbeiderspartij pleitte dinsdag voor een parlementair onderzoek dat de milities in Rio de Janeiro in kaart brengt, alsmede de mogelijke banden van Flávio Bolsonaro met deze milities.