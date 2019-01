De moord op de burgemeester van Gdansk is olie op het vuur in het toch al zo verdeelde Polen

Het contrast kon niet groter. Burgemeester Pawel Adamowicz had net zijn collectebus ingeleverd voor de grootste charitatieve actie in Polen: het Groot Orkest van Feestelijke Hulp dat ieder jaar in heel Polen tientallen miljoenen euro’s inzamelt voor kinderziekenhuizen. “Dit is een fantastische tijd waarin mensen zich van hun beste kant tonen. Ik houd van jullie. Gdansk is de meest fantastische stad ter wereld. Dank jullie wel”, sprak de burgemeester tot de feestvierende menigte.

Het waren zijn laatste woorden. Vlak daarna liep Stefan W. (27) het podium op, stak hem met een mes in het hart en maakte een triomfantelijk gebaar naar het publiek. Polen is geschokt. Maar die schok brengt geen verzoening. Integendeel, de moord is olie op het vuur in de toch al zo verdeelde samenleving.

Alles draait om de vraag of dit wel of geen politieke moord was. “Dit is een politieke moord. Punt uit.” Oud-minister van binnenlandse zaken Barlomiej Sienkiewicz vatte bondig samen wat er leeft in het liberale, pro-Europese kamp, waartoe de burgemeester behoorde. “Als we nu onze koude burgeroorlog geen halt toeroepen, staat ons nog meer ongeluk te wachten.”

Post-communistische kaste

Ook voor socioloog Ireniusz Krzeminski, een vriend van de burgemeester, is de diepere oorzaak klip en klaar: sinds de nationalistische partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) drie jaar geleden aan de macht kwam, is de toon van het publieke debat bikkelhard geworden. “Haatdragende taal die politieke tegenstanders, of gewoon mensen die anders denken dan jij, als vijanden bestempelt. Dat is iets van de afgelopen drie jaar.” Of de dader psychisch gestoord was of niet doet er volgens hem niet toe. “Zo’n sfeer zet dat soort mensen tot daden aan.” Kortom: wie wind zaait, zal storm oogsten.

Feit is dat de dader zelf een politieke lading gaf aan zijn misdaad door de microfoon te grijpen: “Ik zat onschuldig in de gevangenis. Het Burgerplatform heeft mij gemarteld. Daarom moest Adamowicz dood.” Hij wees dus oppositiepartij Burgerplatform, waartoe de burgemeester lange tijd behoorde, aan als booswicht, samen met de rechterlijke macht. En feit is ook dat de moordenaar daarmee bewust of onbewust precies de redeneertrant van PiS volgde. Volgens de regeringspartij zijn de ‘post-communistische kaste’ van rechters en de ‘liberale elites’ van de vorige regering vijanden van Polen.

Maar het regeringskamp doet er alles aan om de moord uit politiek vaarwater te krijgen. Het Openbaar Ministerie, dat rechtstreeks onder controle van de minister van justitie staat, begon onmiddellijk een onderzoek naar de toerekeningsvatbaarheid van de dader. Onderminister Jaroslaw Zielinski, verantwoordelijk voor de politie, wachtte de uitkomst niet af: “De dader had psychiatrische problemen”. Kortom, de aanslag was het werk van een gek.

Hoe politiek de moord was, hangt ervan af hoezeer de dader handelde onder invloed van het publieke debat

“Er is geen enkel bewijs dat bepaalde politici deze man opjutten”, aldus journalist Piotr Zaremba in een radiodiscussie. “Het verbaast me dat sommige serieuze auteurs onmiddellijk spraken van een politieke moord.” En inderdaad, feit is dat de dader in december uit de gevangenis kwam, waar hij vijfenhalf jaar vastzat wegens vier gewapende roofovervallen. En feit is ook dat Stefan W. psychiatrische problemen had.