De monsterlijke optocht der forenzen

Een hele ervaring die de gewortelde thuiswerker voor tal van dilemma's stelt. Om te beginnen: in de file of met z'n allen in de trein? Trein besloot ik, dan ook maar écht het maatschappelijk veld in! Ik fietste naar station Amsterdam-Zuid. Tot nu toe zag nog niemand iets aan me maar het onmiskenbare forenzen begint met het stallen van de fiets. Of stallen? Zeg maar proppen, persen, zoeken naar dat ene gaatje in die metalen Laokoöngroep en vooral: onthouden waar je hem neergezet hebt, daar bij de tweede buis rechts onder die betonnen zuil.

Stationsbezoek

Tegenwoordig wordt een gratuit bezoek aan het station ontmoedigd door gesloten toegangspoortjes. Je moet zelfs minstens tien euro op je OV chipkaart hebben staan om binnen te mogen. Dus eerst maar eens in de rij voor de automaat. Ze zeggen dat alles tegenwoordig sneller gaat maar daar twijfel ik aan. In vroeger tijden liep je zo naar de trein en stapte in, daar is geen sprake meer van.

Forenzen is ongericht maat­schap­pe­lijk manoeuvreren tussen onbekende lotgenoten

Hoe dan ook, als je de trein bereikt hebt begint het ware dubben. Boven of beneden. Ik denk dat de meesten voor boven kiezen, superieur, neerkijken op anderen nu het nog kan. Ik daarentegen duik de aarde in, bij de mollen en pieren. En dan de volgende keuzevraag: vooruit of achteruit, gesteld dat je het voor het kiezen hebt, en vervolgens naar elkaar kijken of met je blik op de rug van de ander? Is daar allemaal wel onderzoek naar gedaan, welke keuzes we maken in de trein? Weten we wel wat het beste voor ieder van ons is? Wat ons arbeidsethos ten goede komt en wat er afbreuk aan doet? En tussen wie ben je nu eigenlijk terecht gekomen? Zijn het neuspeuteraars of diepe zuchters, of sterk geurende mantelpakjes?

Je moet maar zien, forenzen is ongericht maatschappelijk manoeuvreren tussen onbekende lotgenoten. Uit mijn jeugd herinner ik me wel mensen die in de trein de immense krant openvouwden, aldus een muur tussen zichzelf en de medemens creërend. Maar de kranten zijn kleiner geworden en de smartphone is gekomen. Om toch nog iets voor zichzelf te hebben en niet hulpeloos naar de ander te hoeven staren kijkt iedereen op z'n mobieltje waarop zich kennelijk van alles en nog wat afspeelt. Soms gaat er eentje over en begint een talking head eenzijdige geheimen met de coupé te delen. Je doet of je niet luistert maar er is geen ontkomen aan, je hoort een ingeslapen relatie, een duistere klus. Dan mompelt de machinist iets onverstaanbaars via de intercom of je leest het op het scherm dat de heerlijke Hollandse landschappen die vroeger in de trein hingen heeft vervangen: je bent gearriveerd.

Forenzen is worstelen met de wereld maar als je aankomt heb je gewonnen: 'Was mich nicht umbringt macht mich stärker'.

