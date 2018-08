De moeizame strijd tegen de wetteloosheid op de Amsterdamse grachten

"Nou, heb ik die mensen net effe een boete van 210 euro bespaard", zegt Alle Runhart laconiek. De toezichthouder - 61 jaar oud, zongebruind, wit shirt en reddingsvest - staat achterin de kuip van de felgele controleboot van Waternet Amsterdam. In de Prinsengracht heeft hij net wat mensen aangesproken: ondanks een groot bord met een parkeerverbod ligt er een sloep aangemeerd. "Ik neem aan dat jullie zo weer gaan varen, hè? We hebben daar niet voor niets een bord neergezet." Een boete uitschrijven doet Runhart niet. "In de aanloop naar de Gay Pride zijn we tolerant."

Boten vol dronken mensen, geven veel overlast. Onder meer Engelsen, die kunnen er wat van.

Zaterdag barst de grachtengordel weer uit zijn voegen tijdens de botenparade van de Gay Pride in Amsterdam. In de aanloop naar het feest heeft onder meer Waternet de taak om de grachten schoon te vegen. Zo ook gistermiddag. "Het doel is om het water bewoonbaar en bevaarbaar te houden", legt Runhart uit. "Te grote boten, langer dan tien meter, of boten zonder aanmeervergunning moeten de grachten uit. En de vaarweg moet zo'n twaalf meter breed blijven, rijendik aanleggen is dus verboden."

Het is een rustige middag. Op een enkele snelheidsovertreding of een schipper die tegen de richting in vaart na, is er weinig waartegen Runhart en zijn collega Rob Fischer (60) in actie moeten komen. Wel constateren ze dat veel boten op plekken liggen die gereserveerd zijn voor de Gay Pride. "Vanaf morgen slepen we die de grachten uit", kondigt Runhart aan.

Klachten Heel anders is het meestal in het weekend. "Boten vol dronken mensen, bijvoorbeeld vrijgezellenfeesten, geven veel overlast. Onder meer Engelsen, die kunnen er wat van", zegt Fischer. "Soms sta je met twee man tegenover een groep van tachtig lallende jongelui. Dan moeten wij ze met onze babbel tot rust manen." Twee weken terug bleek al dat bewoners zich meer en meer gaan ergeren aan de wetteloosheid op de grachten. Het aantal klachten was omhoog geschoten naar 2800 in dit nog lopende jaar, waar de teller vorig jaar stokte op 1139. Geluidsoverlast staat met stip op nummer één, snelheidsovertredingen van boten is een goede nummer twee. Toch moeten de mannen van Waternet het doen met zo'n zes tot acht toezichthouders per dag, verdeeld in ploegendiensten. Wethouder Sharon Dijksma (water) is eerlijk: "We moeten meer doen dan we kunnen bieden." De twee toezichthouders van Waternet erkennen dat het drukker wordt op de Amsterdamse grachten. "Maar zoveel overlast, dat beeld herken ik niet. Soms heb ik ook het gevoel dat mensen minder tolerant zijn geworden", zegt Runhart. Wel hoopt hij op meer slagkracht. "Met twee man en een paardenkop kunnen we al die kilometers gracht niet bewaken. En: mensen die zingen of joelen zijn niet per definitie strafbaar. Bewijs dan maar dat er sprake is van overlast."

Verminderen Illegale passagiersvaart is nog zo'n heikel punt. De Amsterdamse ombudsman Arre Zuurmond stelde zaterdag in Trouw dat er '350 snorrende boten zonder vergunning hun gasten zwart rondvaren'. Een overleggroep van Amsterdamse reders en bewoners schat dit aantal zelfs op zeshonderd tot duizend boten. Ongefundeerd, zegt Runhart over die cijfers, al gelooft ook hij wel dat er sprake is van illegale verhuur. "Als wij een boot met een grote groep aanhouden zijn het altijd 'goede vrienden' en is er geen sprake van betaling. Aan ons dan de taak het tegendeel te bewijzen. Als ons dat al niet lukt, waarop zijn die cijfers dan gebaseerd?" De gemeente werkt aan plannen om illegale pleziervaart tegen te gaan. Zo overweegt wethouder Dijksma een vergunningsplicht voor kapiteins van boten met meer dan twaalf mensen aan boord. In het najaar komt de wethouder met haar definitieve plannen om overlast op de grachten te verminderen. Voor de botenparade van zaterdag moet Runhart het nog doen met de huidige regels. Runhart wist zich alvast het zweet van zijn voorhoofd en zet zich schrap. Gekscherend: "Ik heb vrijdagavond én zaterdag dienst, dat wordt nog wat."

