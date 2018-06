De moeder van mijn vriend koopt nog steeds zijn kleding

Als hij de status-quo wel best vindt, zit u opgescheept met een moederskindje.

Beste Beatrijs,

Mijn vriend en ik hebben anderhalf jaar een relatie. Hij woont nog thuis en ik kom daar regelmatig. Zijn moeder heeft het standpunt dat zolang hij thuis woont, hij niet zelf zijn kleding mag kopen of uitkiezen. Mijn vriend is 23 en heeft bijna zijn masteropleiding afgerond. Ze wil alles voor hem bepalen, van dat hij naar de kapper moet tot wat een geschikte vakantie is. Ik wil graag een vriend die zelfstandig keuzes kan maken. Is het gepast mijn schoonmoeder hierop aan te spreken en te vragen of ze hem meer los kan laten?

Aan moeders leiband