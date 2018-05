De moeder van journalist Esther Hoff (42) heeft parkinson: 'Had ik nog maar een moeder'

Een maandagmiddag. In het restaurant bij de zorgflat is het erg rustig. Een groepje bejaarde vrouwen zit geanimeerd te bridgen. Een bebaarde dertiger in een hypermoderne, elektrische rolstoel leest een krant - hij oogt veel te jong om daar te verblijven. Mijn kleine, tengere moeder loopt spiedend om zich heen kijkend tussen de bar en een tafeltje bij het raam heen en weer. Ik sta bij de kassa en bestel twee cappuccino’s.

“Ik wil er ook wel een stukje cake bij, voor m’n moeder.” Ik gebaar met mijn hoofd en fluister: “Het is niet gezond, maar ze moet toch wat eten.” De dame aan de andere kant van de toonbank knikt met een bezwerende blik en antwoordt zachtjes: “Je heb helemaal gelijk meissie, d’r blijf anders niks van over. Hier, een extra dikke plak.”

Mijn moeder worstelt met de stoel voor ze eenmaal in het binnenvallende zonlicht zit. Bij het zien van de cake lichten haar ogen op. Ze valt gretig aan, heeft niet in de gaten dat kruimels veelvuldig naast het schoteltje en op haar schoot vallen.

“Hoe gaat het met Jacques?” vraag ik. Hij is een betrokken buurman uit de straat waar we vroeger woonden.

“Weet ik niet.”

“Hè, je spreekt hem toch vaak?”

“Nou, ik heb hem al een paar weken niet gezien”, zegt ze onverschillig.

“Hij heeft je toch vrijdag of zaterdag nog boodschappen gebracht?” Dat weet ik toevallig.

“Weet ik niet”, antwoordt ze afwerend. Ze roert in haar koffie die over de rand op het schoteltje knoeit, brengt het kopje naar haar wang in plaats van naar haar mond en moet zoeken voordat ze kan drinken. Een druppel koffie blijft achter op haar kin. Ze wil het laatste stukje cake juist in haar mond stoppen, als ze zich bedenkt.

“Wil jij niet?”

Afvallen

“Dank je, ik voel me niet zo lekker”, lieg ik. Ik pas wat op met eten, maar wil het onderwerp ‘afvallen’ niet ter tafel brengen. Zolang ik me kan herinneren heeft ze aan de lijn gedaan. Vaak vruchteloos. Het misstond haar absoluut niet, maar ze bleef molliger dan ze wilde. Sinds ze ziek is, is ze steeds slechter gaan eten en veel te mager geworden. Dat schijnt bij de dementie te horen, die veel parkinsonpatiënten treft. Vorig jaar is ze zelfs een tijdje opgenomen op een observatieafdeling. Doordat ze beter at - überhaupt at - kwam ze een paar kilo aan en ging het zowel geestelijk als lichamelijk een tijdje beter. Nu gaat het, getuige de ingevallen wangen en te ruim zittende pantalon, weer bergafwaarts. Ze heeft net, boven in het appartement waar ze nog zelfstandig woont, niet willen lunchen. Ik drong wat aan, tevergeefs. Ze laat zich nergens toe dwingen, door niemand. “De thuiszorg vraagt ook steeds of ik gegeten heb. Waar bemoeien ze zich mee?” klinkt het weleens verbolgen.

Ze mompelt wat.

“Wat zeg je, mam?” Haar gezicht betrekt en neemt een minzame uitdrukking aan.

“Ik zei dat we elkaar de hand kunnen schudden.”

“Wat is er dan?”

“Wat er is? Tsss.” De verontwaardiging spuit uit haar mond. “Ik heb de ziekte van Parkinson, Es. Als je je daar nou eens een keer in verdiepte!” bijt ze me toe. Ik zucht diep voor ik antwoord.

“Ik weet dat je parkinson hebt. Maar er zou ook iets anders kunnen zijn waardoor je je niet lekker voelt. Trek, hoofdpijn, weet ik veel.”

Nadat ze gescheiden was van mijn vader, ik was veertien, heeft ze nooit meer een partner gehad. Haar welzijn hing ze sindsdien op aan mij, de aandacht die ik haar gaf. Stappen die ik zette in mijn leven beïnvloedden het hare. Nog altijd doe ik mijn best het juk van die verantwoordelijkheid van me af te schudden.

Haar parkinsondiagnose kwam daags na de geboorte van mijn zoon in 2010. In plaats van me onder te dompelen in het leven van pasgeborenen, zocht ik uitgebreid naar informatie over haar ziekte, duikelde boeken met ervaringsverhalen op. We spraken erover en namen tips van parkinsonpatiënten door. Ik heb contact met verschillende artsen, therapeuten, hulpverleners en casemanagers, reis bijna wekelijks heen en weer, lever werkdagen in. Als ik me daar eens in verdiepte… Ziet ze niet in dat ik zelfs mijn zoon weleens tekortdoe, omdat ik druk ben met de zorg voor haar?

Haar ogen spuwen vuur. “Ik voel me zo rot, je hebt er geen idee van. Niets is nog leuk. Soms denk ik dat ik maar gewoon moet verdwijnen, niemand heeft toch iets aan mij.” Ze baalt van haar tranen. Ik ook van de mijne die achter mijn ogen prikken. Ik wil mijn frustratie niet laten zien. Langzaam in, langzaam uit.

Haar natte ogen werpen hun kwaaie blik op mij en bezien me alsof ik een vreemde ben. Pas als haar ogen weer helder staan, durf ik de volgende vraag te stellen.

“Hoe vaak ga je eigenlijk naar je psycholoog?” Het antwoord ken ik heus wel.

“Eens in de zes weken”, verzucht ze.

“Je vertelt steeds hoe fijn je je daarna voelt. Is het een idee om daar meer naartoe te gaan? Om je vaker niet zo somber te voelen?”

Alle pogingen om het leuker of beter te maken worden resoluut van de hand gewezen

“Wat bedoel je daarmee?” Het klinkt defensief en ik antwoord zo onschuldig mogelijk.

“Precies wat ik zeg. Je vindt het daar fijn, dus waarom ga je niet wat vaker?”

“Het is inderdaad heel prettig. Hij luistert tenminste naar me.” Die doet pijn. “We praten ook over leuke dingen. Het is een uitermate plezierige man, heel begripvol. Ik kan mijn verhaal echt kwijt.”

“Dat is hartstikke fijn en ik kan me voorstellen dat het prettig voor je zou zijn om dat wat vaker te ervaren.”

“Nee hoor, zeker niet. Ik hoef echt niet in therapie. Dat heb ik niet nodig.” Ze ziet mijn wenkbrauwen omhooggaan.