De Mexicaanse strijd tegen benzinedieven zorgt voor chaos aan de pomp

Een maatregel waarmee de Mexicaanse president grootschalige diefstal van brandstof wil aanpakken, zorgt al ruim een week voor chaos in het land. President Andres Manuel Lopez Obrador beloofde Mexico zelfvoorzienend te maken op het gebied van energie. Maar voorlopig hebben Mexicanen vooral last van omvangrijke brandstoftekorten.

Diefstal van brandstof is een groot probleem voor Mexico. Criminelen boren simpelweg een gaatje in een pijpleiding. Van januari tot november vorig jaar werden zo 65.000 vaten per dag gestolen, schat staatsoliemaatschappij Petróleos Mexicanos (Pemex), dat diep in de schulden zit. Op jaarbasis wordt gesproken van drie miljard dollar schade.

Om brandstofdieven te slim af te zijn, besloot de links-nationalistische Lopez Obrador vorige maand enkele belangrijke pijpleidingen af te sluiten. Maar tankwagens konden het weggevallen aanbod niet compenseren. Grote tekorten waren het gevolg.

Het probleem werd vergroot door hamstergedrag. Mensen stonden urenlang in de rij en vroegen zich op Twitter af of ze soms in Venezuela wonen, het land dat in een diepe crisis verkeert.

Mexicanen staan in de rij voor benzine, maandag in Mexico-Stad. © EPA

Nul coördinatie Vertegenwoordigers van de Mexicaanse industrie spreken van de eerste binnenlandse crisis voor de nieuwe regering en noemen de maatregel ‘volstrekt onverantwoord’. Overheden van deelstaten hadden liever gezien dat ze vooraf waren ingelicht. “Er was nul coördinatie”, zei Alejandro Guzman, hoofd economische ontwikkeling van de deelstaat Jalisco volgens persbureau Reuters. “We merkten het pas toen de pompstations gingen sluiten.” Maandag waren er nog tekorten in de grote stad Guadalajara in Jalisco, net als elders in het land. Persbureau AP sprak Saiji Bojorquez die met zijn pick-uptruck twee uur in de rij had gestaan. Hij wist precies hoelang, omdat hij ondertussen twee afleveringen van een Netflix-serie had gekeken. Ook de autoproducerende deelstaat Guanajuato kwam onverwacht in de problemen: op het dieptepunt hadden nog maar zeven van de 200 pompstations brandstof te koop, zei gouverneur Diego Sinhue. De centrale bank waarschuwt dat de inflatie oploopt door de tekorten en dat de economische groei afzwakt.

5000 militairen Ruim 5000 militairen en federale politie-agenten bewaken inmiddels 1600 kilometer aan pijpleidingen. Dat blijft voorlopig zo, zei de president maandag. Hij vroeg de bevolking om geduld en beloofde dat de situatie snel beter wordt. Volgens Pemex-baas Octavio Romero komt de verkoop van brandstof nu weer op gang. De afgelopen dagen is de diefstal teruggelopen tot een paar duizend vaten, meldt de oliemaatschappij .

Corruptie Pompstations in de buurt van pijpleidingen zitten in het complot, zei Santiago Nieto, hoofd van de Mexicaanse financiële inlichtingendienst maandag. Dat blijkt wel uit de boeken: ze verkopen meer brandstof dan ze van Pemex afnemen. “Het verschil moet dus wel gestolen zijn.” Naar drie managers van Pemex loopt een onderzoek in verband met diefstal en corruptie, heeft de overheid laten weten. Lopez Obrador is niet iemand van halve maatregelen. Zo besloot de opvolger van president Enrique Pena Nieto na een referendum met een minimale opkomst de bouw van het nieuwe vliegveld van 13 miljard dollar bij Mexico-Stad te staken. Dat was ruim een maand voordat hij op 1 december aantrad als president. Investeerders schrokken nogal van het visitekaartje dat hij daarmee afgaf.

