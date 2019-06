De meeste mensen willen thuis sterven, maar dat gebeurt niet

Met een campagne wil het kabinet de dood meer bespreekbaar tussen patiënt, familie en artsen. Vijf ziekenhuizen proberen dat met het onderzoeksproject PalliSupport ook. Want ouderen en terminaal zieke patiënten willen in meerderheid het liefste thuis sterven. Maar te vaak is de laatste levensfase er een van ziekenhuis in en uit, zegt Bianca Buurman, hoogleraar acute ouderenzorg in het Amsterdam UMC. Dat gaat ten koste van de levenskwaliteit.

112 Ouderen die stervende zijn, belanden geregeld in het ziekenhuis omdat ze moeilijk kunnen ademen, duizelig zijn of pijn hebben. Dan bellen ze ofwel zelf 112 of een familielid rijdt naar het ziekenhuis. Daar krijgen zij een medische behandeling en staan ze na een paar dagen weer buiten. Daarmee is het probleem niet opgelost. De kans dat een nieuwe opname volgt, is groot. 67 procent van de ouderen in de laatste levensfase ziet geregeld een ziekenhuis of andere zorginstelling van binnen. Minister Hugo de Jonge wil de dood meer bespreekbaar maken. © ANP Dat zou anders zijn als artsen zien dat hun patiënt binnen korte tijd zal overlijden en daarover het gesprek aangaan. Maar te vaak herkennen artsen en verpleegkundigen de symptomen van een naderende dood niet. “Daardoor worden er geen gesprekken gevoerd over wat iemand nog wil, wat zij belangrijk vinden. En als wel wordt herkend dat iemand palliatieve zorg nodig heeft, dan komt dat pas in de laatste zeven dagen van iemands leven. Je wil het gesprek eerder aangaan.”

Eigen huis Die gesprekken tussen arts en patiënt gaan bijvoorbeeld over waar iemand wil overlijden. De meeste Nederlanders kiezen voor hun eigen huis. Maar bij slechts 25 procent gebeurt dat ook thuis. De meerderheid – 70 procent – overlijdt in een ziekenhuis of verpleeghuis. “Je moet kijken wat je thuis kunt doen zodat mensen daar kunnen blijven”, zegt Buurman. “Veelvoorkomende klachten zijn benauwdheid en pijn. Je kunt mensen beter voorbereiden op dat soort klachten. Ook kan de buik zich vullen met vocht. Met een punctie kun je dat vocht weg laten lopen. Nu gebeurt dat in het ziekenhuis, maar je kunt ook kijken hoe dat thuis kan gebeuren. Dan hoef je mensen niet te belasten met ziekenhuisopname.”

