De mazelen zijn terug: zó gevaarlijk is het en zó gemakkelijk verspreidt het zich

Hoe kan het virus ineens overal in de wereld opduiken?

Ze leek aan de winnende hand. Toen de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aan het begin van deze eeuw de oorlog verklaarde aan de mazelen, maakte deze ziekte wereldwijd jaarlijks meer dan een half miljoen slachtoffers, voornamelijk zeer jonge kinderen. Mede dankzij een intensieve vaccinatiecampagne daalde dit sterftecijfer gestaag naar 90.000 in 2016. Het doel dat de WHO zich had gesteld – de wereld buiten Afrika in 2020 mazelenvrij – kwam in zicht.

Toen kwam de klad erin. In 2017 waren er weer 110.000 doden en sindsdien steekt het virus op onverwachte plaatsen de kop op. De belangrijkste oorzaak is volgens de WHO armoede. Veel landen hebben niet de middelen om ieder jaar voldoende kinderen in te enten. Een vaccinatiegraad van 95 procent is nodig om een uitbraak te smoren. En aangezien ieder jaar weer nieuwe kinderen worden geboren, mogen de vaccinatiecampagnes niet verslappen.

In Oekraïne heerst al jaren een ma­ze­len­epi­de­mie, gevoed door het wantrouwen van de bevolking jegens de overheid

Maar de wereld is ook een dorp geworden. Mensen reizen naar alle uithoeken en het virus lift met hen mee. Dat gebeurde vijftien jaar geleden met de besmettelijke ziekte Sars en vijf jaar later met de Mexicaanse griep. The New York Times beschreef vorige week welke routes het mazelenvirus had afgelegd eer het zich in de Verenigde Staten en Europa nestelde.

Eén reis begon in het noorden van Israël waar een jaar geleden een mazelenuitbraak was. Niet dat in deze joods-orthodoxe gemeenschap religieuze bezwaren tegen inentingen heersten, het gezondheidssysteem haperde. In Israël wordt een kind geacht op zijn zesde verjaardag al negen keer bij de huisarts te zijn geweest om een prik te halen. De vaccinatiegraad ligt er daardoor rond de tachtig procent. Afgezet tegen andere landen een redelijk percentage, maar te laag om een epidemie te stuiten.

Veel orthodoxe joodse pelgrims bezoeken ieder jaar met Rosj Hasjana, het Joods Nieuwjaar, het graf van rabbi Nachman van Breslev in de Oekraïense stad Oeman. Rosj Hasjana valt meestal tegen eind september of begin oktober. © EPA

Zoals ieder jaar ondernamen ook vorig jaar september veel orthodoxe joden een pelgrimstocht naar Oeman, een stad in Oekraïne. In dat land heerst al jaren een mazelenepidemie, gevoed door het wantrouwen van de bevolking jegens de overheid. In die septembermaand piekte de epidemie, een maand later stak het virus in Jeruzalem en Tel Aviv de kop op, waarna de ziekte zich in orthodoxe gemeenschappen pas echt verspreidde. Omdat joden veel familiebanden in de Verenigde Staten hebben, kon het virus snel de oceaan oversteken en bijvoorbeeld in New York toeslaan. En van daaruit weer in de orthodoxe gemeenschap in Londen.

Het is niet het enige reisschema dat het virus heeft gevolgd. De afgelopen twee jaar waren er uitbraken in Madagaskar (66.000 gevallen, meer dan 900 doden), India (63.000 gevallen), Pakistan (31.000), maar ook in Europa (41.000 gevallen, zeker 37 overleden). Veelal landen die moeite hebben een hoge vaccinatiegraad te bereiken. Maar vaak spelen extra factoren een rol. Madagaskar is niet alleen arm, het is ook kinderrijk en veel kinderen zijn ondervoed. In Venezuela is de gezondheidszorg ingestort, waardoor ook in Brazilië, waar veel Venezolaanse vluchtelingen terechtkomen, uitbraken zijn.

De Filippijnen hadden een hoge vaccinatiegraad, maar na een gerucht over de dodelijke bijwerking van het vaccin tegen dengue, daalde ook het vertrouwen in het mazelenvaccin fors. De vaccinatiegraad zakte naar 60 procent. Gevolg: meer dan 16.000 besmettingen en ruim 300 doden.