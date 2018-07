De machine is het grootste gevaar op het werk

Meer dan vierhonderd keer per jaar vallen er slachtoffers door machineongevallen op het werk, weet het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In ruim de helft van de ongevallen raakt het slachtoffer een of enkele ledematen kwijt. In bijna alle gevallen is er iets mis met de fysieke afscherming van de machine. Die ontbreekt, of de beschermkap is kapot.

Veel oudere heftrucks passen niet meer bij de moderne eisen van veilig werken. Maar ze rijden nog wel rond

Dat is belangrijke informatie, zegt de Stichting Arbeidsongevallen. “Want het gaat om 'ongevallen per oorzaak'. Niet per sector. De bouwvakker die leest dat het op het boerenbedrijf het gevaarlijkst is, kan zomaar denken dat het in zijn sector niet zo erg is als hij dacht”, zegt Patrick van de Sande, secretaris van de Stichting Arbeidsongevallen.

“Als je over sectoren heen kijkt, zie je bijvoorbeeld dat heffen, hijsen en tillen van mensen of goederen leidt tot veel dodelijke arbeidsongevallen. Dat is in de groene sector niet anders dan in de magazijn-, metaal-, detailhandel of de bouwsector”, aldus Van de Sande. De Inspectie SZW concludeert ook dat veel ongelukken in de agrarische sector samenhangen met de zware voertuigen en machines waarmee wordt gewerkt.

Moderne eisen Met name de heftruck is vaak bij een fataal ongeval betrokken, valt de Stichting Arbeidsongevallen op. “Daar zou expliciet aandacht voor moeten zijn”, zegt Van de Sande. “Veel oudere heftrucks passen niet meer bij de moderne eisen van veilig werken. Maar ze rijden nog wel rond. Zijn alle heftrucks wel gekeurd? Is er genoeg aandacht voor de gebruiksomgeving bij keuring en bij scholing? Die vragen zouden vaker gesteld mogen worden.” Een andere risicofactor is werken op hoogte. Een val van een ladder of trap komt vaak voor in Nederland, weet ook het RIVM. Alleen al tussen 1999 en 2014 zijn er meer dan 2700 valincidenten gemeld bij de Inspectie SZW. Dit komt neer op gemiddeld 170 per jaar. Dat zijn minder ongelukken dan door werken met machines, maar de gevolgen zijn vaak veel ernstiger. Bijna 90 procent van alle slachtoffers van een val moet worden opgenomen in het ziekenhuis.

