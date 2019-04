De lonen lopen achter bij de stijgende prijzen

Dagelijkse boodschappen, kleding en een liter benzine: dit jaar stegen de prijzen daarvan gemiddeld harder dan het loon van de Nederlandse consument. Vergeleken met begin vorig jaar stegen consumentenprijzen met 2,5 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuw onderzoek. In diezelfde periode gingen de cao-lonen er gemiddeld 2,2 procent op vooruit. Sinds het dieptepunt van de economische crisis is het maar één keer eerder voorgekomen dat de productprijzen sneller omhoogschoten dan de lonen.

Het riekt naar een achteruitgang in koopkracht, maar dat hoeft volgens het CBS niet per se het geval te zijn. Koopkracht hangt van meer af dan alleen het brutoloon en de consumentenprijzen waar het onderzoeksbureau nu over rapporteert. Neem bijvoorbeeld de inkomstenbelasting, die van dat brutoloon af gaat: het kabinet heeft direct invloed op het besteedbaar inkomen van Nederlanders door aan die knop te draaien. In elk geval kan de koopkrachtstijging van 1,6 procent die het Centraal Planbureau onlangs raamde voor dit jaar nog altijd uitkomen.

Grote verschillen

De lonen stegen het hardst in sectoren die door de overheid gesubsidieerd worden, zoals een deel van de gezondheidszorg en het sociale verzekeringswezen. Daar ging het personeel er gemiddeld 2,3 procent op vooruit. Een jaar geleden was de loongroei juist in die sector nog het kleinst. Precies het omgekeerde geldt voor de overheidssector: begin 2018 stegen de lonen daar het hardst, om er nu met een verhoging van 1,5 procent het meest bekaaid vanaf te komen.

Dieper inzoomend op bedrijfstakken komen grotere verschillen naar boven. De ‘overige dienstverlening’, waar kappers en uitvaartverzorgers onder vallen, ging er 3,5 procent op vooruit. Werknemers in het onderwijs maar 1,4 procent. Zij kregen er vorig jaar veel geld bij; het inkomen van leerkrachten in het basisonderwijs moest meer richting dat van hun collega’s in het voorgezet onderwijs. Mensen in de horeca zitten er tussenin met 2,8 procent.

Veel mensen voelen zich toch gepiepeld: zij zien dat de economie aantrekt maar dat hun portemonnee niet meegroeit

Wat voor positiefs het CPB ook over de bijbehorende koopkracht zegt, veel mensen voelen zich toch gepiepeld: zij zien dat de economie aantrekt maar dat hun portemonnee niet meegroeit. Zou hier nog meespelen dat de vakbeweging minder slagvaardig is in het onderhandelen over loon, nu zij kampt met teruglopende ledenaantallen? Cao-expert en adviseur Henk Strating denkt van niet. “Voor onderhandelingen over loon is de arbeidsmarkt veel bepalender dan het precieze ledenaantal van een vakbond”, zegt hij na veertig jaar ervaring in het volgen van die onderhandelingen.