De linkse docent mag in Brazilië aan de schandpaal

De les ging over de Hitlerjugend, en geschiedenislerares Valéria Borges vond het niet echt gepast dat een van haar leerlingen met ontbloot ­bovenlijf binnen kwam. Ze wees hem terecht.

Toen de les verder ging, kreeg ze een vraag uit de klas: of er vergelijkingen te trekken waren tussen Hitler-Duitsland en het Brazilië van de nieuwe rechts-populistische president Bolsonaro? “Ik legde uit dat Bolsonaro voortkomt uit het machismo en de homofobie die in Brazilië nog steeds voorkomen.” Op haar, zoals ze zelf zegt, ongezouten wijze met hier en daar krachttermen, had ze de klas duidelijk gemaakt wat ze bedoelde.

Doodsbedreigingen

Toen werd ze door een leerlinge erop gewezen dat de jongen die met het ontblote bovenlijf was binnengekomen, haar aan het filmen was met zijn smartphone. “Ik zei meteen tegen de hele klas: ‘Ik zal nooit afbeeldingen van jullie verspreiden op het internet omdat ik jullie respecteer, en ik verwacht van jullie hetzelfde’ en ik dacht dat het daarmee was afgehandeld, totdat ik een dag later werd platgebeld. Een gemeenteraadslid dat kandidaat was voor het Huis van Afgevaardigden, had de opname via Facebook verspreid en er kwam een lading commentaar op waar de honden geen brood van lusten. Ik kreeg zelfs doodsbedreigingen.”

Docenten die niet aan verspreiding van ideologie doen, hebben niets te vrezen President Bolsonaro

Borges (53), klein van stuk, gedrongen, beweeglijk en rap van tong, is geschiedenislerares op een middelbare school in Niterói, een stad van een half miljoen inwoners vlakbij Rio de Janeiro. Wat ze meemaakte, is exemplarisch voor een nieuwe trend die in heel Brazilië de tongen los maakt. Leerlingen en studenten filmen hun linkse docenten, als die volgens hen politiek bedrijven in de klas, of over ‘gender’ praten, lees: de rechten van vrouwen, homo’s en transgenders. Docenten en vakbonden hebben hun afschuw uitgesproken: zij zien de vrijheid van meningsuiting in het gedrang komen. Maar de nieuwe president Bolsonaro vindt het filmen een uitstekend idee. Docenten die niet aan verspreiding van ideologie doen, hebben immers niets te vrezen, vindt hij.