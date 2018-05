De liefde tussen Groningen en Wiebes is weer bekoeld

Dinsdagavond liepen de onderhandelingen tussen de partijen stuk. Het kabinet wil, tot onvrede van de Groningers, wachten met het herstellen van bepaalde woningen. Wiebes verwacht nog voor de zomer een nieuw advies van de Mijnraad over actuele aardbevingsrisico's en de onveiligheid die dat oplevert. Met dat rapport in de hand neemt hij dan een besluit over welk pand vernieuwd moet worden.

We zijn gestopt met het overleg, omdat de minister geen duimbreed wilde wijken René Paas

Commissaris van de koning René Paas zag geen andere optie dan de onderhandelingen met de minister afbreken. Tegen het Dagblad van het Noorden zei Paas: 'We zijn gestopt met het overleg, omdat de minister geen duimbreed wilde wijken. Wij willen niet wachten op de adviezen van de instanties die onderzoek doen naar de risico’s. Wij zeggen: je kunt het niet maken om de bewoners nog langer in onzekerheid te laten.’’

Dapper Eind maart was de regio Groningen nog vol lof over Wiebes, toen de minister verklaarde de gaswinning zo snel als mogelijk te stoppen. Paas rept over 'een dapper en zeer gewaardeerd besluit'. Maar het dichtdraaien van de gaskraan is slechts een deel van de oplossing. Groningen staat aan het begin van een enorme hersteloperatie. Vele tienduizenden woningen moeten worden gerepareerd of zelfs geheel vervangen. Wiebes vermoedt dat zijn nieuwe gasbesluit betekent dat er ook minder vernieuwd hoeft te worden. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister dat het beëindigen van de winning 'een nieuwe werkelijkheid' markeert: 'In plaats van een voortdurende gaswinning, geflankeerd door een massale schadevergoedings-, herstel- en versterkingsoperatie, is er nu reëel zicht op een afnemend bevingsrisico'. Dat vraagt volgens Wiebes om 'herbezinning'. In de kern draait het huidige conflict om exact 1588 woningen, verdeeld over Appingedam, Delfzijl, Ten Boer en Overschild. Daar wonen mensen die inmiddels te horen hebben gekregen dat hun huis onveilig is, maar nog geen formeel 'versterkingsadvies' hebben ontvangen. Die adviezen komen voorlopig ook niet, Wiebes schort het proces op. Paas: "Deze mensen wachten al veel te lang. Er is enorm veel emotie. Dit gaat over het nakomen van gemaakte afspraken. Nog meer uitstel is schadelijk voor het vertrouwen."

Laconiek Minister Wiebes reageert enigszins laconiek op de impasse. Hij noemt het conflict over de 1588 woningen 'een detail van de versterkingsoperatie'. Wat volgens hem de boosheid van de Groningse bestuurders mede verklaart, is dat zij de hersteloperatie koppelen aan dorps- en stadsvernieuwing. Die projecten kunnen onder druk komen te staan als straks blijkt dat er veel minder oude woningen tegen de vlakte moeten. Wiebes wijst erop dat de hersteloperatie in Groningen uiterst moeizaam verloopt. Het tempo ligt veel te laag, duizenden huizen zitten 'in de pijplijn', de bewoners wachten al geruime tijd op een oplossing. De minister wil niet nog eens duizenden mensen toevoegen aan de wachtlijst, terwijl uit het nieuwe onderzoek van de Mijnraad mogelijk blijkt dat het meevalt met de onveiligheid. Hij ontkent stellig dat hij bezig is geld te besparen: "Echt waar, als we uit waren geweest op geld waren we lekker doorgegaan met pompen", zei Wiebes woensdag op Radio 1. De bestuurders in Groningen zijn er niet gerust op. Zij willen dat de minister op korte termijn zijn plannen komt uitleggen. Enkele partijen in de Tweede Kamer vragen om een debat met Wiebes.

